قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



يارا حرب من البترون: تقريرنا اليوم مختلف، فالنجمة فيه مدينة رائعة بكل المقاييس أصبحت بفضل محبة أبنائها لها عاصمة السياحة الأولى في لبنان، ليس فقط في فصل الصيف إنما في كل الفصول والمواسم .. تنبض فرحاً وإيجابية وحياة.

وما إن تصل الى البترون حتى تسحرك هذه المدينة بجمالها ومعالمها السياحية والتاريخية والدينية والأثرية، وبشوارعها القديمة وحجرها الرملي الذي يخبرك الف حكاية، وبحرها وشواطئها، ومشهد الغروب المذهل فتعشقها من النظرة الأولى، وتشعر كأنك أحد أبنائها وتتمنى أن تبقى فيها.

واليوم تأخذكم كاميرا إيلاف في جولة لتسلط الضوء على أهمية ما تقدمه المدينة من نشاطات، ولتتعرفوا على وسائل نقل صديقة للبيئة تجعل عطلتكم ونزهتكم أسهل وأكثر تشويقاً مع عنصر المغامرة وحب الإستكشاف.

وفي التقرير حاورنا كل من صاحب شركة "Scoot Toot" إيلي حرب، وصاحب شركة "Routes" أنطوني بدوي، وصاحب فكرة "Tuksi train" عدنان خبّاز الذين أطلعونا عن كافة تفاصيل وسائل النقل الصديقة للبيئة وأهميتها الكبيرة في إستقطاب الزوار والسياح على حد سواء، وبالتالي زيادة السياحة في مدينة البترون.