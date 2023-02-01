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إيلاف: في الموسم الثاني من سلسلة فايكنجز: فالهالا من إنتاج تلفزيون إم جي إم والتي تعرض على نتفليكس تظهر أكثر المشاهد إبهارًا من أيرلندا الشرقية القديمة ومن مسار وايلد أتلانتيك.



تستعرض السلسلة الشهيرة التي تقع أحداثها منذ أكثر من ألف عام في أوائل القرن الحادي عشر، المغامرات البطولية لبعض أشهر الفايكنجز الذين شهدهم التاريخ، المستكشف الأسطوري ليف إريكسون (الممثل سام كورليت)، وأخته العنيدة والشجاعة فريديس إريكسدوتر (الممثلة فريدا جوستافسون)، والأمير الشمالي الطموح هارالد سيغوردسون (الممثل ليو سوتر). وقد تم تصوير السلسلة التي تستند إلى شخصيات وأحداث واقعية، إنما لا تخلو من شخصياتٍ رئيسيةٍ خيالية، في مواقع متعددة في مقاطعة ويكلو في أيرلندا الشرقية القديمة، ومقاطعتَي ميث وكيري.



تدور أحداث الموسم الثاني بعد فترة وجيزة من الانهيار المأساوي لمنطقة كاتيجات؛ الحدث الذي حطم أحلام الأبطال وغيّر مصيرهم وسرعان ما شتّتهم في الأرجاء الاسكندنافية، ما وضع طموحاتهم وشجاعتهم على المحك في عوالم خارج مضائق كاتيجات.



تم تصوير الموسم الثاني من سلسلة فايكنجز: فالهالا في مواقع متنوعة عبر مقاطعة ويكلو، باستخدام أحدث استوديوهات أشفورد، وبالاستفادة من بعض أروع المنظر الطبيعية في ويكلو.



ومن بين مواقع التصوير الرئيسية لهذا الموسم عقار لوغالا أو لوغ تاي الذي بات يُعرف باسم "بحيرة غينيس" نظرًا لشكله وحوافه الرملية البيضاء التي جعلت منه الموقع المثالي لميناء مدينة كاتيجات. وفي سياق تعليقه على الأسباب التي دفعته لاختيار هذا الموقع، قال مصمم الإنتاج توم كونروي: "لقد كان الجمال الآسر والوعر للمناظر الطبيعية لضفاف البحيرة السبب الرئيسي في اختيارنا موقع التصوير هذا فضلاً عن كون البحيرة عميقة وصالحة للملاحة. فعند التصوير على مستوى الماء، تصبح الجبال شاهقةً ومهيبة، وبالتالي، كانت تلك المساحة الأنسب التي مكنتنا من استخدام المؤثرات البصرية لتمديد الجبال المحيطة وقاع البحيرة بشكل يوحي كأنها مضيق نرويجي". في الموقع، قام الإنتاج أيضًا ببناء أرصفة بحرية وأبراج دفاعية ومبانٍ جانبية وجدار دفاعي لإنشاء الميناء الذي ترسو فيه قرابة 14 سفينة فايكنج، ومئات القوارب الخاصة بالبحارة وسكان المدينة.



ولإضافة المزيد من الدراما البصرية على الإنتاج، تم تصوير محجر راوند وود باعتباره معقل "جومسبيرج" الأسطوري للفايكنجز على الساحل الجنوبي لبحر البلطيق، فيما تم تصوير مستنقعات محجر باليهورسي باعتبارها "نهر الجليد" في السلسلة.



كما أصبحت الأراضي الزراعية في آشفورد التي تتميز بمناظر طبيعية أقل وعورة "جمهورية نوفغورود" في السلسلة؛ في حين أصبحت منطقة لوف دان "أرض كامبل". وشملت مواقع التصوير الأخرى في مقاطعة ويكلو غابة تشايلدرز التي ظهرت أيضًا في فيلم 1981 إكسكليبر؛ وموقعَي بالينرش وكلارا لارا.



كذلك اشتملت مواقع التصوير الساحرة على بعض من شواطئ ويكلو الصخرية المهيبة وشواطئها الرملية الناعمة كشاطئ نون في ماغيرمور؛ وبراي هيد الذي يشكّل جزءًا من جبال ويكلو ويحتضن حطام قلعة بلاك كاستل التي تروي قصصًا لا تُعدّ ولا تُحصى عن المغامرات والمعارك الطاحنة التي دارت خارج مدينة ويكلو مباشرةً.



ومن مواقع التصوير الجديدة في هذه السلسلة، قلعة سلاين وبوين في مقاطعة ميث، فضلاً عن اللقطات الجوية الدرامية لمقاطعة كيري التي تم استخدامها لتصوير المناظر الطبيعية في عصر الفايكنج.

