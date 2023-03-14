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إيلاف: كشفت علامة جي دبليو ماريوت التابعة لمحفظة ماريوت بونفوي العالمية المكونة من 30 علامة فندقية استثنائية، عن افتتاح جي دبليو ماريوت ماساي مارا لودج الشهر المقبل.

سيستقبل JW Marriott Masai Mara Lodge، أول منتجع سفاري فاخر تابع للعلامة، ضيوفه بدءاً من 1 أبريل 2023 ويقع داخل محمية ماساي مارا الوطنية، إحدى أشهر المحميات البرية الأفريقية في جنوب غرب كينيا.

ويطل المنتجع على ضفتي نهر تالك الشهير، حيث يوفر للضيوف ملاذاً رائعاً لاستكشاف محمية ماساي مارا الوطنية ومناظرها الخلابة وحياتها البرية الغنية وسهولها الممتدة على مدّ البصر، ما يوفر لهم تجربة مميزة تجمع بين التشويق والاسترخاء والاستمتاع بالهدوء.

ويتميز المنتجع بالمناظر الطبيعية والأجواء المفعمة بالصفاء والسكينة، وذلك تجسيداً لنهج شامل من التجارب التي تعزز الصحة.

كما يحظى الضيوف بفرصة مشاهدة "الخمسة الكبار" في موطنها ضمن المحمية، وهي الأسود والنمور والجواميس ووحيد القرن والفيلة.

وتشهد المحمية خلال الفترة ما بين يونيو وسبتمبر الهجرة السنوية الكبرى للحيوانات البرية، حيث يقطع أكثر من 10 ملايين حيوان مسافة 1,800 ميل من سيرينجيتي في تنزانيا المجاورة.

ويتميز المنتجع بتصميمات داخلية متطورة ومصنوعة من مواد طبيعية، فضلاً عن ألوانها الدافئة، في محاكاة للمناظر الطبيعية المحيطة.

يضم المنتجع عدداً من المساحات المصممة بعناية، مثل صالة Adventure Lounge المريحة والمليئة بالكتب، حيث يمكن للضيوف قضاء بعض الوقت بمفردهم؛ والمساحة بجانب حوض السباحة، حيث يجتمع الضيوف ليتشاركوا الحكايات عن رحلاتهم الاستكشافية اليومية قبل قضاء أمسية في الاستمتاع بمنظر النجوم.

وتقع حديقة JW Garden في وسط المخيم، حيث يمكن للضيوف التواصل مع الطبيعة وممارسة التفكير التأملي في مناطق جلوس فريدة. كما تقدم الحديقة لطهاة الخيم مكونات محلية ومستدامة لإبداع وجبات خاصة ومشروبات حسب الطلب بالإضافة إلى استضافة أنشطة يومية، بما في ذلك فعاليات الطهو المباشرة، والجولات برفقة الطهاة، مما يوفر للزوار تجارب فريدة لا تنسى.

ويقدم The Spa في المنتجع تجارب مخصصة تغذي العقل والجسم، مستلهمة من أجواء السكينة في المحمية، ليوفر للضيوف فرصة مثالية للاسترخاء وتجديد الطاقة. وتمزج العلاجات المميزة للسبا التقنيات والعلاجات المستوحاة محلياً مع المنتجات الطبيعية والعضوية المستخرجة من المعادن والمحيطات والزهور والأعشاب والفواكه والبذور والزيوت في أفريقيا، وتقدمها Healing Earth، العلامة الأفريقية الشهيرة للعناية بالبشرة. كما يوفر السبا جلسات يوجا بإشراف مختصين، وجلسات علاج باستخدام النباتات والعلاجات المحلية.

ويضم المنتجع 20 خيمة خاصة، بما في ذلك جناح مع مسبح خاص، وجناحان مغطيان ومتصلان لكل منهما شرفة خاصة وجاكوزي يطلان على النهر وسهول مارا.

وتمنح الخيم ملاذاً هادئاً مزوداً بوسائل الراحة من Rituals وHealing Earth لاستعادة النشاط والحيوية، فضلاً عن إمكانية طلب الحصول على علاجات السبا في الغرفة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظر شروق الشمس والتفكير في مغامراتهم القادمة خلال النهار من شرفة الخيمة الخاصة المطلة على نهر تالك، مصدر المياه وموطن العديد من الحيوانات البرية. ويضم المنتجع أيضاً مطعماً وردهة وركن مشروبات وحوض سباحة وموقداً للنار.