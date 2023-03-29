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إيلاف: تشكل الديكورات الرمضانية طريقة مثالية لاستقبال الشهر الفضيل والاستمتاع بالأجواء المميزة ومشاعر الألفة والطمأنينة.

وتقدم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي العصري، تشكيلة خاصة من قطع الديكور المستوحاة من تراث الشرق الأوسط مع لمسات عالمية لابتكار تصاميم فريدة تحاكي أجواء الألفة المميزة للشهر الكريم.

نصائح لتصاميم داخلية مميزة في شهر رمضان المبارك

• أدوات مميزة لموائد مثالية: تقدم اورا في شهر رمضان ثلاث تشكيلات من أدوات المائدة والتقديم التي تعكس خصوصية الشهر المبارك مع لمسات من الطراز العربي التقليدي وتصاميم فريدة من القطع النقدية، بالإضافة إلى زخرفات الخط العربي.

• إضاءة دافئة ومريحة: تشكل الإضاءة المناسبة إضافة مميزة على الأجواء الاحتفالية خلال أيام الشهر الفضيل، وتضفي حاملات الشموع ومصابيح الزينة والفوانيس التقليدية المميزة طابعاً من الدفء والبهجة على المساحات الخاصة. كما يمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الفريدة مع حاملات الشموع التقليدية والمزينة بلمسات عصرية.

• تخصيص مكان لوجبات السحور والإفطار: يمكن تخصيص مساحة من غرفة الطعام لوجبات السحور والإفطار وتجهيزها بصواني التقديم العملية والأنيقة وأدوات المائدة المميزة، بالإضافة إلى توفير الأماكن المريحة لمشاركة الوجبات الرمضانية مع العائلة والأصدقاء.

• ألوان ونقشات هادئة: توفر تدرجات الألوان الهادئة أجواءً مثالية للسكينة والتأمل، ويمكن تنسيق ألوان الباستيل الناعمة والألوان الحيادية والتدرجات الترابية مع الأقمشة والوسائد المميزة لتعزيز الراحة الجسدية والنفسية في شهر رمضان المبارك. كما يُمكن اعتماد هذه الألوان لتحويل المنزل إلى مكان هادئ ينسجم مع العادات المميزة للشهر الفضيل والاستمتاع بالتأمل والاسترخاء والتجمعات العائلية الدافئة.