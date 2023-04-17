قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: لعبت جينيفر لوبيز أدوارًا لا حصر لها في حياتها المهنية، من الممثلة إلى الموسيقية إلى المصممة. لكن في حملتها الأخيرة لـ "Coach"، حولت لوبيز التركيز إلى الأدوار العديدة التي تلعبها في حياتها الشخصية كأم. ومع اقتراب عيد الأم، تُعد صور الربيع بمثابة مصدر إلهام مثالي لخطط عطلة نهاية الأسبوع تلك.

"كل طفل فريد من نوعه". تقول لوبيز في فيديو الحملة، "إن رعايتنا هي التي تساعدهم على الازدهار"، مضيفةً: "ولكن في نهاية اليوم ، كل ما نحتاجه هو الحب". النجمة لديها طفلان ، ماكس وإيمي ، 15 عامًا ، وأصبحت أيضًا زوجة الأب لأطفال بن أفليك الثلاثة ، فيوليت وسيرافين وصموئيل، عندما تزوجا الصيف الماضي.

في أحدث الإعلانات التي تم تصويرها وإخراجها من قبل جوشوا وودز ، تستند إلى رسالة حملة "Coach Tabby": "ما نحمله يجعلنا أقوى".

في الصور ، تقف لوبيز مع حقيبة Tabby (395 دولارًا) - جنبًا إلى جنب مع Rogue المزينة بالأزهار (895 دولارًا) ، وكلتاهما متاحة الآن على موقع coach.com.

تم الإعلان عن لوبيز لأول مرة كسفيرة عالمية لـ Coach في نوفمبر 2019. بالإضافة إلى الظهور في حملات Coach ، فقد تدخلت أيضًا كمصممة ، بل وأعادت إنشاء مقطع الفيديو الموسيقي "All I Have" لعام 2002 للعلامة التجارية القديمة في عام 2021.