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إيلاف: مع كل إصدار من "هاي آرتيستري"، يدفع حرفيو "مون بلان" حدود الخبرة الفنية والإبداع لتحويل أداة عملية إلى عمل فني ثمين. واستناداً إلى البراعة اليدوية النادرة ودمج أساليب الأجداد بأدوات عالية الدقة، تعبّر التصاميم الإبداعية لإصدارات "هاي آرتيستري" عن مفاهيم تاريخية وثقافية مُلهمة. ولعل آخر قصة تُسردها "مون بلان" ببراعتها الفنية ومهارتها المميزة هي قصة "قطار الشرق السريع".. أيقونة السفر المترف مع إصدار "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع".

يمثّل قطار الشرق السريع تجربة سفر مصممة للتألق والحياة المترفة، وقد سحرت أولى رحلاته المسافرين المميزين عندما انطلق لأول مرة من باريس في العام 1883. وبفضل وسائل الراحة الجذابة، والمفروشات المزخرفة، وخيارات الطهي ذات المستوى العالمي، فقد كان أكثر من مجرد قطار عادي، لقد كان بمثابة فندق هائل متحرّك أعاد تعريف فكرة السفر لمسافات طويلة في نهاية القرن التاسع عشر. وسافر على متنه رؤساء الدول ونجوم السينما، وحتى الجواسيس، عبر أوروبا، واستمتعوا بالرفاهية والراحة التي يوفرها هذا القطار الأسطوري. حتى أنه أنشأ خلفية أدبية جذابة، وألهم سرد القصص لكل من ألفريد هيتشكوك وغراهام غرين ومؤلف قصص جيمس بوند إيان فليمنغ، وكذلك بصمته المتفرّدة على الثقافة الشعبية في رواية "جريمة في قطار الشرق السريع" لأغاثا كريستي.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1" مع حافظة

تماشياً مع الروعة الخيالية للقطار الأسطوري الذي يربط الغرب بآسيا، تأتي الأداة الفريدة من نوعها والمرصّعة بالجواهر "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1 مع حافظة" مصنوعة من الذهب الخالص عيار Au 750، وتبث الحياة في زخارف الترصيع الداخلية والشهيرة للفنان رينيه برو. ويزدان الغطاء والأنبوب بقطع من الألماس مرصّعة بنمط أزهار مستوحى من أسلوب "ديكو" الفني. وتعبيراً عن أجواء الرومانسية للرحلة التي استمتع بها ركاب قطار الشرق السريع لأكثر من 3,000 كيلومتر، تم تتبع المسارات التاريخية من العام 1930 بقطع من الألماس والياقوت الأحمر والأزرق على الطرف الأمامي المميز والمنقوش يدوياً والمصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750. وتستحضر الشبكة المرصعة بالألماس التي تزين الغطاء العلوي الأعمال الحديدية لسقف محطة ليون في باريس، حيث غالباً ما كان الركاب يستقلون قطار الشرق السريع. ويتوّج الياقوت الأزرق التصميم الأنيق للغطاء العلوي، في حين يحمل السن المصنوع يدوياً من الذهب الخالص عيار Au 750 نقشاً مرهفاً لمحرك بخاري مرصّع بألماسة بالقطع البرّاق.

وكانت المتعة والاكتشافات السمة المميزة لتجربة القطار السريع التي انعكست في آلية الكبس الدقيقة التي تفتح الغطاء بضغطة زر - تكريماً للآلة الأنيقة التي تعمل في المحرك. وزيّنت حقيبة المسافر الخشبية، المصممة خصيصاً كحافظة لحمل أداة الكتابة وحمايتها، بزخارف خشبية مصنوعة يدوياً من خشب الزينة على طراز ألواح وخزائن القطار السريع الأصلية التي صممها رينيه برو. إن ساعتها الميكانيكية العملية والمجهزة بحركة مينرفا 62.00، وأيضاً المحبرة، تشير إلى أهمية ضبط الوقت في رحلات السكك الحديدية التاريخية، بينما تصوّر مدى رفاهية السفر ووسائل الراحة المتوفرة خلال الرحلة.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1 بابيون"

قدم قطار الشرق السريع أجواء ساحرة للتآمر والتجسس، ليس فقط في الروايات ولكن أيضاً في الحياة الواقعية. وتظاهر الجاسوس روبرت بادن-باول بأنه عالم طبيعة، وقام بترميز المعلومات السرية ضمن رسومات بشكل فراشة. ويأتي الشكل البيضاوي لأداة "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1"، والتي تُحاكي ملامحها الظلية الشكل البيضاوي لعربات قطار الشرق السريع، تكريماً لهذه الأسطورة مع فراشة مرهفة مصنوعة من زخارف المينا في قلب تصميمها. ومن مكانها خلف باب بنافذة، تفتح الفراشة جناحيها بالكامل عند فتح الباب. ويتم تشكيل كل جناح على ما يبدو من قطرات ضوئية صغيرة ممزوجة بالألوان، في دلالة على الفن الراقي والمتقن لزخارف المينا. وتعكس الفراشة التي تزين هذا الإصدار المستوى نفسه من الحرفية مثل الأعمال التاريخية لمصمم فنون الزخارف الزجاجية رينيه لاليك، والتي ابتكرها لقطار الشرق السريع. ويوجد نقش مخفي تحت الأجنحة يشبه تحصينات العدو التي أخفاها اللورد بادن-باول في رسوماته الخاصة بالفراشة.

ويأتي قلم الحبر السائل المصنوع بالكامل من الذهب الخالص عيار Au 750 مغطى بالألماس وحبات الياقوت الأحمر المقطوعة بشكل فردي. وتزيّن قطع إضافية من الألماس المشبك المميز المصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750، وتبرز آلية الكبس الخاصة التي تفتح الغطاء. وتكريماً للآلة الأنيقة للمقطورة البخارية، تعمل هذه الآلية بالضغط على زر في الجانب. وتم تتبع المسارات التاريخية للقطار من العام 1930 بقطع من الألماس والياقوت الأحمر والأزرق على الطرف الأمامي المنقوش يدوياً. ويعمل نقش لمحرك بخاري مرصّع بقطعة من الياقوت الأحمر على تحويل السن المصنوع يدوياً من الذهب الخالص عيار Au 750 إلى رمز احتفالي بالعصر الذهبي للسفر عبر السكك الحديدية. وتم تزيين الغطاء العلوي لهذا الإصدار الفريد بشبكة سقف محطة ليون من الذهب الخالص عيار Au 750، والمزينة بقطع من الألماس يتوجها الياقوت المتلألئ. ويعمل الغطاء العلوي بالكامل وكأنه باب مفصلي يخفي ساعة آلية مصغرة ذات حركة ميكانيكية، وزخرفة ساطعة بشكل الفراشة على المينا. ويؤدي تدوير عجلة صغيرة يدوياً إلى تنشيط آلية التعبئة وإيقافها في المخروط المميز المصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750، والمزخرف بالنقوش والألماس والياقوت الأحمر، بالإضافة إلى العقيق الأبيض.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 5"

تعبّر أداة الكتابة "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 5" عن الأسلوب الأنيق في أوائل القرن العشرين بنمط تجريدي مصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750، وحجر العقيق الأحمر المنحوت يدوياً، مما يعكس نمط التنجيد المصمم لأثاث قطار الشرق السريع. ويعكس المظهر العصري لهذا الإصدار قمة الموضة والتصميم في وقت قدم فيه قطار الشرق بيئة مستحدثة يمكن للأثرياء والمشاهير أن يتباهوا فيها. وتكريماً لماتا هاري، واحدة من الركاب الأكثر غموضاً وتردداً على متن قطار الشرق السريع، تفتح نافذة في الأنبوب لتكشف عن لوحة مصغرة دقيقة لهذه الراقصة الشهيرة. ونظراً لأبعادها متناهية الصغر، تمثل هذه اللوحة اليدوية دقة فنية عالية يتم تنفيذها على مستوى يتجاوز ما هو مرئي للعين المجردة. وتم تجسيد موضوع التجسس المرتبط بقصة ماتا هاري على السن المصنوع يدوياً من الذهب الخالص عيار Au 750 في نقش على عدسة مكبرة وبصمة الإصبع.

ويتألف الغطاء من الذهب والألماس والعقيق الأحمر، ويخفي آلية الفتح بالكبس، ومشبكاً ذهبياً خالصاً عيار Au 750 ومرصعاً أيضاً بالعقيق الأحمر. ويتميز الإصدار كذلك بآلية الفتح مع زر في الجانب. ويتم نقش مسارات القطار على مخروط ذهبي خالص عيار Au 750، مُحاط بالألماس ومتوّج بالعقيق الأبيض.

وفي إشارة إلى أهمية ضبط الوقت في هذه الرحلة الأسطورية، يفتح الغطاء العلوي ليكشف عن ساعة آلية مصغرة ذات حركة ميكانيكية وقرص مطلي بالمينا بتصميم جميل. ويأتي الشكل المستدير للغطاء العلوي، المصنوع من حجر العقيق الأبيض، ليستحضر أسطح عربات قطار الشرق السريع عاجية اللون بشكلها المقبّب. وبلمسة خاصة تكرّم مكانة القطار الذي جعل من الفخامة مهمته الأساسية، توّج هذا الإصدار بألماسة "مون بلان".

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 10"

كانت أغاثا كريستي، الرحالة الشغوفة، واحدة من أشهر الكتّاب الذين سافروا وكتبوا عن قطار الشرق السريع، وخلّدوا القطار في روايتها "جريمة في القطار السريع" في العام 1934، والتي تضم مجموعة من الشخصيات الغامضة والعلامات والأدلة التي لا يمكن فهمها تقريباً. ويشير تصميم "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 10" للعديد من الرموز الخاصة بتفاصيل الحالة الخيالية. فقد صُنع الغطاء والأنبوب من خشب الجميز الملون، مع زخرفة بأوراق الذهب المصنوعة يدوياً وترصيعات الزهور الكريستالية على غرار التصاميم الداخلية الفاخرة للقطار، بما في ذلك التطعيم الخشبي لرينيه برو، والزجاج المصبوب وترصيعات الفضة من قبل رينيه لاليك. وتأتي آلية الدفع الخاصة لفتح الغطاء مزينة بترف بألماس بالقطع البرّاق.

ويأتي الغطاء العلوي من العقيق الأبيض مرصعاً بشعار مون بلان من الذهب الخالص عيار Au 750، وبإطار مزيّن بترف من الألماس بالقطع البرّاق. ويمكن فتح الحجر ليكشف عن ساعة مصغرة "مكسورة" ذات قرص مطلي بالمينا البيضاء، مخبأة بالداخل مع الوقت المتوقف عند الساعة "01:15" عندما حدثت جريمة القتل. وتم ترصيع الحلقة العلوية للغطاء بـ 12 حجراً، مما يشير إلى عدد المرات التي تم فيها طعن الضحية، في حين أن السن الذهبي الخالص عيار Au 750 ثنائي اللون منقوش بسلاح القتل، وهو الخنجر. وتم نقش الطرف الأمامي مع مخطط أرضية المقطورة 2 حيث وقعت الجريمة. ويظهر الرقم "2" أيضاً على المخروط المصنوع من الذهب الخالص والمزخرف بألماس بالقطع البرّاق، وتطعيمات مصنوعة من العقيق الأبيض، مع آلية تروس لولبية لملء المكبس. وتعد النافذة البيضاوية الأيقونية في عربة الطعام مصدر الإلهام وراء المشبك "المخفي"، والمغمور في الغطاء، من الذهب الخالص عيار Au 750 ومزين بجسم ثعبان محفور يدوياً، ورأس مرصع جزئياً بألماس بالقطع البرّاق، واثنتين من حبات الياقوت الأحمر كعيون. والثعبان هو إشارة إلى "إصدار الكتّاب 1993" من "مون بلان" الذي يكرّم أغاثا كريستي، ويظهر فيه مشبك مزين بأفعى.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 83"

بكمية تقتصر على 83 قطعة فقط كإشادة بالتاريخ الذي أصبح فيه قطار الشرق السريع حقيقة في الرابع من شهر أكتوبر 1883، تستوحى أداة "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 83" من عربة القطار الغامضة والمليئة بالدخان مع المكونات والوظائف التقنية التي كانت في طليعة الابتكار في مجال السفر. وبتصنيعه من الورنيش الأسود المُهيكل، يعتمد تصميم الغطاء والأنبوب على مكائن الحديد لمحرك بخاري. ويصور التركيب الهيكلي المصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750، والمغطى جزئياً بالروديوم والمرصع بالياقوت عجلة القطار السريع والقضبان الجانبية. وتكريماً للآليات الأنيقة التي تعمل في المحرك، يُفتح الغطاء بآلية كبس خاصة مزينة بشعار مون بلان بعرق اللؤلؤ.

وكان الديكور الفخم للتصاميم الداخلية للقطار يزدان باللون الأزرق اللامع الأنيق واللون العاجي والذهبي على الجزء الخارجي من العربات، ويمنح الإلهام لشكل ولون الغطاء العلوي ومخروط الإصدار. ويتميز الغطاء بترصيع محفور عليه عبارتي "Vitesse limite" و "140km/h" في إشارة إلى السرعة القصوى للمحرك. أما النافذة البيضاوية المميزة لعربة الطعام، فهي مصدر الإلهام وراء المشبك "المخفي" المصنوع من الذهب الخالص عيار Au 750، مع طبقات بالورنيش الأبيض اللؤلؤي وحبة ياقوت مستديرة باللون الأزرق، ويتم تثبيته في الغطاء ويعمل بآلية إمالة. كما تزيّن النافذة البيضاوية السن، في حين أن نقش الليزر على الطرف الأمامي المصنوع من الذهب عيار Au 750 يذكرنا بالهيكل الحديدي الضخم لمحطة ليون.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 333"

خلال سفره عبر الوديان والسهول في أوروبا، ميز قطار الشرق السريع نفسه بمزيج مذهل من اللون الأزرق الداكن، واللون العاجي والذهبي على الجزء الخارجي من عرباته الفاخرة. وتم تصوير هذا المظهر المميز في نمط ألوان الغطاء والأنبوب لأداة "مون بلان هاي آرتيستري رحلة عبر قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 333"، وفي تناغم الورنيش الأزرق الشفاف مع الذهب للأجزاء المضافة، وطبقة رقيقة مُهيكلة من الذهب الخالص عيار Au 750 مطلية بالروديوم تذكرنا برفوف الأمتعة المعدنية المزخرفة داخل القطار. ويتوج الغطاء العلوي بشعار "مون بلان" المصنوع من عرق اللؤلؤ، والمثبّت بالعقيق الأسود. وتستحضر طبقات الورنيش العاجي على الغطاء العلوي الخطوط العاجية على جوانب العربات. وتم تزيين المخروط بالمسار الذي سلكه قطار الشرق السريع في العام 1930، في ذروة أناقة وبريق الأسلوب الفني "آرت ديكو". ويزدان الذهب المميز الخالص عيار Au 750 بنسخة طبق الأصل من باقة زهور صغيرة.

"مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1883"

برقم محدد يمثل أول رحلة على الإطلاق للقطار، يتم تصنيع غطاء وأنبوب أداة "مون بلان هاي آرتيستري رحلة على قطار الشرق السريع ليميتد إديشن 1883" من الراتنج الثمين باللون الأزرق الداكن وفي أعلاه شعار "مون بلان" من الراتنج الثمين باللون العاجي ليُحاكي لون قطار الشرق السريع. وتضم حلقة الغطاء المطلية بالذهب الأصفر نقش Meisterstück 149 الكلاسيكي. وتم حفر جانب الغطاء بأناقة بتصميم مستوحى من أعمال رينيه برو الفنية، في حين أن النقش على السن المصنوع من الذهب الأصفر الخالص عيار Au 750 مستوحى من إحدى أزهار "آرت ديكو" الخاصة به، والتي ظهرت في قطار الشرق السريع.

