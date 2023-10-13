إيلاف: أعلنت إنفينيتي اليوم عن عرض سيارة Vision Qe التجريبية الأنيقة للمرة الأولى على مستوى العالم، والتي تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية.

وإضافة إلى السيارة التجريبية الجديدة، ستعلن إنفينيتي عن عدد من الطرازات الجديدة الرائعة في 24 أكتوبر، ما يقدم لمحة عن مجموعة الطرازات المستقبلية.

وتزامناً مع تحديث الهوية البصرية للعلامة التجارية، وإعادة تصميم مراكز البيع وطرح الشعار الجديد متعدد الحواس النابض بالحياة، فإن إنفينيتي تعلن عن دخول عصر جديد بإطلاق مجموعة الطرازات الجديدة مع تسريع تنفيذ استراتيجية "طموحات 2030" طويلة المدى.