إيلاف: تجسيدًا لمستقبل التنقّل والتكنولوجيا، تعمل شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط على عرض سيارتي EQXX وVISION One-Eleven في معرض "جيتكس جلوبال 2023" في دبي، حيث تعرض الشركة السيارة النموذجية VISION EQXX، والتي تستعرض إمكانات التنقّل الكهربائي في العصر الرقمي والمستدام، بالإضافة إلى سيارة VISION One-Eleven الاختبارية والتي تمثّل مستقبل الأداء الرياضي المعزز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم المذهل.



ويعد "جيتكس جلوبال" أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة، حيث يجمع أبرز روّاد الابتكار في العالم من شركات وأشخاص للارتقاء بقطاع الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. ويقام هذا الحدث السنوي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر. ويتم عرض السيارات النموذجية المبتكرة في الجناح الرسمي الخاص بشركة &e، وبالشراكة مع شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق الأوسط.



وباعتباره منصة تهدف إلى تحفيز التكنولوجيا والابتكار الرقمي، يعد معرض "جيتكس" الحدث المثالي لمرسيدس-بنز لعرض سياراتها الرائدة التي تمثل قفزات نوعية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاتصال والرفاهية العصرية.



تم الكشف عن سيارة EQXX لأول مرة في نوفمبر 2022 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وقد تمكنت هذه السيارة الاختبارية من تحقيق مدى قيادة ومستويات كفاءة متميزة في القيادة على أرض الواقع. وقد تم تحقيق ذلك من خلال تكنولوجيا نقل الحركة الكهربائية المتقدّمة، وأنظمة المركبات عالية الكفاءة، والديناميكا الهوائية المبتكرة. حطمت السيارة رقمها القياسي في الكفاءة، حيث قطعت مسافة 1,202 كيلومترًا من شتوتغارت إلى سيلفرستون في المملكة المتحدة بشحنة بطارية واحدة، بمتوسط استهلاك للطاقة يبلغ 8.3 كيلوواط ساعة/100 كيلومتر، فيما كان متوسط السرعة 83.0 كلم/ساعة، وقام السقف الشمسي بتوليد طاقة تكفي لقطع مسافة 43 كلم. ونظرًا لتكنولوجيا الاسترجاع المتميزة، تم استرداد طاقة تكفي لقطع ما يقرب من 200 كيلومتر (حوالي 16.6 كيلوواط ساعة) - أي ما يعادل ⅙ المسافة الإجمالية.



ويضمن نظام نقل الحركة الكهربائي المتقدّم تحقيق كفاءة بنسبة 95% من خلال تصميم مبتكر للمحرك، وخفض الخسائر الميكانيكية، وزيادة كثافة الطاقة لحزمة البطارية بشكل كبير. تتمتع البطارية الموجودة في EQXX بنفس الطاقة تقريبًا التي تتمتع بها البطارية الموجودة في سيارة مرسيدس-بنز EQS، ولكنها بنصف حجمها وأخف وزنًا بنسبة 30٪ تقريبًا.



أما سيارة VISION One-Eleven فقد تم الكشف عنها للمرة الأولى في يونيو 2023 في مركز التصميم الدولي التابع لشركة مرسيدس-بنز في كاليفورنيا. وتمثل هذه السيارة تجسيدًا متقدّمًا للسيارات التجريبية الأسطورية C 111 من سبعينيات القرن الماضي. تجمع دراسة السيارات الرياضية الرائدة بين لغة تصميم مفعمة بالديناميكية والتقنيات المبتكرة للقيادة الكهربائية بالكامل، مما يجعلها من روّاد التصميم والتكنولوجيا على حد سواء.



تتجلى الخطوط العامة للسيارات الخارقة بفضل براعة التنفيذ لتصميم One-Bow المميز من مرسيدس-بنز، والذي يعد مؤشرًا على أسلوبها في القرن الحادي والعشرين. وبفضل أبعادها التي تتميّز بالبساطة والقوّة، تعمل السيارة الاختبارية الكهربائية بالكامل ذات المقعدين على إحياء رونق سيارات C 111، التي كانت رائدة في عصرها.



تشمل أبرز التقنيات تصميمًا اخبتاريًا جديدًا للبطارية مع خلايا أسطوانية عالية الأداء، بالإضافة إلى محرك تدفق محوري قوي ومتقدّم بشكل استثنائي من YASA. تعد محركات التدفق المحوري أصغر حجمًا وأخف وزنًا من المحركات الشعاعية، مع احتياطيات طاقة تدوم لمدة أطول. يوفر هذا المزيج مستوى جديدًا تمامًا من الأداء.



في الداخل، تقدّم VISION One-Eleven أول تصميم داخلي لسيارة رياضية مع مفهوم الصالة. تعكس السيارة التحوّل النوعي من السيارات الرياضية ذاتية القيادة إلى السيارات الكهربائية ذاتية القيادة ضمن قطاع السيارات الرياضية الفائقة، وهي توحد عالمين مختلفين تمامًا.



تم عرض سيارتي EQXX وVISION One-Eleven في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في سبتمبر 2023، وبعد ذلك تم عرض EQXX في معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر في أكتوبر 2023.

يمكن لزوّار "جيتكس" استكشاف كلا السيارتين النموذجيتين المتميزتين في جناح &e الرسمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.

