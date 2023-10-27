إيلاف: كشفت علامة الأزياء الإيطالية مارينا رينالدي والتي تشتهر بتصميماتها الرائعة التي تلبي احتياجات النساء ذوات القوام الممتلئ، عن تعاون مثير مع المصممة اللبنانية الموهوبة ديما عياد.



تمزج هذه المجموعة الحصرية الحصرية بين الجماليات المميزة لكلا العلامتين التجاريتين، وتقدم 7 صور ظلية آسرة تحتفي بالأناقة الخالدة والسحر المعاصر.

مستوحاة من تجاربها الشخصية والحنين إلى تراث عائلتها في الموضة، تتوافق رؤية ديما عياد الإبداعية بسلاسة مع التزام مارينا رينالدي بالاحتفال بالتفرد وتمكين المرأة بثقة من خلال الموضة.

أثناء نشأتها، تأثرت عياد بشدة بإحساس جدتها الذي لا تشوبه شائبة بالأناقة، والذي غالبًا ما كان يزين بملابس مارينا رينالدي الفاخرة. وبالتالي، يمثل هذا التعاون تقاربًا متناغمًا بين قوتين في عالم الموضة.



تحتضن المجموعة الكبسولة لمارينا رينالدي وديما عياد جوهر علامة مارينا رينالدي التجارية بينما تضفي لمسات عياد المميزة. تلتقط كل صورة ظلية برشاقة الجمالية المميزة للعلامة التجارية، مما يبرز المنحنيات الطبيعية للشكل الأنثوي. مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، تعرض المجموعة مجموعة مبهرة من العناصر المعدنية، بدءًا من الترتر المتلألئ وحتى الأحجار الفاتنة والخيوط الذهبية الرقيقة.

وقالت شيلا دي بيتري، الرئيس التنفيذي لشركة مارينا رينالدي: "يسعدنا للغاية أن نتعاون مع ديما عياد الموهوبة بشكل لا يصدق". "يجسد هذا التعاون شغفنا المشترك لخلق أزياء تتجاوز الحدود وتمكن المرأة من احتضان أسلوبها الفريد. معًا، قمنا بصياغة مجموعة تنضح بالرقي والسحر ولمسة من المرح."

تعد مجموعة مارينا رينالدي وديما عياد الكبسولة بإثارة إعجاب عشاق الموضة في جميع أنحاء العالم بتصاميمها المتنوعة. من ملابس السهرة الأنيقة إلى الأطقم الأنيقة من النهار إلى الليل، تجسد كل قطعة روح الأنوثة المعاصرة دون عناء. تضمن الجاذبية الخالدة للمجموعة أن تظل هذه الملابس الرائعة من أساسيات خزانة الملابس لسنوات قادمة.

يدل التعاون بين مارينا رينالدي وديما عياد على اندماج بين الإبداع والابتكار والالتزام المشترك بالاحتفال بالتنوع. ستكون هذه المجموعة الكبسولة الجذابة متاحة للشراء عبر الإنترنت وفي متاجر مارينا رينالدي المختارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دبي، مما يتيح للنساء فرصة احتضان شخصيتهن وإشعاع الثقة من خلال أسلوبهن الشخصي.