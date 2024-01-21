كشفت GIABORGHINI للتو عن مجموعة Resort 2024 المرتقبة، وهي شهادة على الرؤية الإبداعية للمؤسسة باربرا بورغيني.

تمثل المجموعة مزيجًا سلسًا من الراحة الأنيقة والجماليات الجريئة، وتجسد جوهر الأحذية اليومية التي تأخذك من النهار إلى الليل. في قلب هذه المجموعة تكمن العقدة الإنشوطية الرمزية، وهي شعار عزيز يشع بأنوثة شابة وحديثة.

تضرب هذه الميزة المميزة على وتر حساس متناغم، وتحافظ على توازن دقيق بين الأناقة الأساسية والروعة المعاصرة. تحتل العقدة الإنشوطية مركز الصدارة، وتنخرط في رقصة دائمة مع الحمض النووي للعلامة التجارية المستوحى من موسيقى الروك، وتجسد مزيجًا من الرومانسية والجرأة في المجموعة الجديدة.

تقول المؤسس، باربرا بورغيني: "في الكشف عن Resort 24، رؤيتي هي مزيج سلس من الراحة الأنيقة والجماليات الجريئة، والتي تتجسد في جاذبية الأحذية اليومية ذات الكعب العالي التي تعد بالراحة طوال اليوم... وبعيدًا عن روح التركيز على الراحة، تشيد المجموعة بالمرأة الشابة والجريئة التي تحتضن الأجواء المرحة لـ "Ninette e Annette". هذه مجموعة للمرأة التي تعشق اللعب، وهي قوة أنثوية عصرية تتنقل بسهولة بين الأسلوب بينما تظل رائعة بشكل مريح.