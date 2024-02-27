تزامنًا مع بداية عام 2024 واحتفاءً بجمال البدايات، قامت علامة Etika Jewels المحلية المتخصّصة في المجوهرات الفاخرة المستدامة بإزاحة الستار عن هويتها الجديدة وإطلاق مجموعة رائعة تتماشى مع رؤيتها الجديدة. أطلقت العلامة أيضًا خدمة الشحن الدولي إلى خمس دول هم بلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وسويسرا.

ومع هوية جديدة تُشبه اللوحة البديعة المُستوحاة من ألوان الطبيعة ومجموعة مجوهرات تخطف الأنفاس هويتها البصرية الجديدة تتكون من خطوط واضحة مع منحنيات وهو ما يُمثل القوة المُستَمدة من علامة تقودها امرأة ناجحة.

يستحضر التصميم الجديد مشاعر القرب والألفة كما يؤكد من جديد على التزام Etika Jewels بتقديم قطع مجوهرات استثنائية يمكن اعتمادها في أي مناسبة ولا يخفت بريقها أبدًا. يجسد شكل العلامة الجديد أيضًا التزامها الأساسي بحماية الكوكب من خلال استخدام الألماس المُصنّع في المختبر الذي تم الحصول عليه بطريقة مسؤولة طبقًا لأعلى المعايير الأخلاقية وأيضًا ضمان تطبيق مبدأ الاستدامة عبر كل عملياتها.

تأتي قطع المجموعة الجديدة كخير دليل على هذه الرؤية حيث تضم قطع فاخرة تتحدى الزمن بجمالها مثل قلادتي Radiant وBezel الألماسيتين الأنيقتين، والأقراط البيضاوية المتلألئة وأقراط Toi & Moi ذات القَصّة المختلفة، وخاتم "آيرا: Toi & Moi" الألماسي بقَصّتيّ الكمثرى والقلب، وخاتم "ريم" الفاتن ذو الثلاث صفوف من الألماس.كل قطع المجموعة هي من الألماس المُصنّع في المختبر الذي تم الحصول عليه بطريقة مسؤولة.

وتشاركنا بسمة شاعري، مؤسِسة علامة Etika Jewels، رأيها عن هذا التغيير قائلة: "يسعدنا تجديد هوية علامتنا والبدء في رحلة جديدة نحو مزيدًا من التميز. إن الشكل المُحسّن لعلامتنا يرتبط بشكل وثيق بالطبيعة التي نفخر بأن علامتنا مستوحاة من جمالها، لكننا أضفنا إليه خطوطًا واضحة وشكلاً ناعمًا وذلك لإضفاء لمسة مميزة على علامتنا. إننا نُجدّد التزامنا بتقديم المنتجات الفاخرة الأنيقة التي شكّلت اسم Etika Jewels، كما نسعى لتقديم المزيد لعملائنا فمثلاً أطلقنا في وقت سابق من هذا العام خدمة الشحن الدولي بسبب تزايد طلبات العملاء والطلب بشكل عالمي على الألماس المُصنّع في المختبر".