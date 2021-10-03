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إيلاف من بيروت: في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع عام للشبكة الكهربائية فترة وجيزة السبت قبل تشغيلها من جديد، لأن معامل إنتاج الطاقة توقفت لنفاد مخزون "الفيول أويل"، ما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون 500 ميغاواط.

واضاف البيان أن الشبكة تعرضت نتيجة هذا النقص لانقطاع عام موقت قبل أن تعمل المؤسسة على إعادة بنائها بما تبقى من إمكانات لديها، "وبات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جدا"، محذرة من انهيار شامل للشبكةفي أي لحظة، مع عدم إمكانية بنائها مجددا بسبب القدرة الإنتاجية المتدنية واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة.

وبحسب البيان، توقعت المؤسسة المباشرة الأحد بتفريغ الشحنة الثانية من اتفاقية التبادل العراقية المحملة بمادة فيول أويل، قإن "حمولة هذه الشحنة لن تكفي وحدها في رفع القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ"، وأوضحت أن هناك معملين يعتمدان على مادة "الغاز أويل" التي اقتربت من النفاد أيضا، وهي تعتمد على هذين المعملين اللذين "يشكلان العمود الفقري" لإنتاج الطاقة في لبنان.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد حذرت في 23 سبتمبر الماضي من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بنهاية سبتمبر، مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات. كما توقفت بواخر الطاقة التركية عن إمداد لبنان بالكهرباء، بسبب انتهاء عقدها مع الدولة اللبنانية.