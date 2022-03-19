قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السبت أن بلاده، التي تعتمد بشدة على روسيا لامدادها بالغاز، قد تعاني نقصاً في الشتاء المقبل.

وقال هابيك في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك إن التزوّد بالغاز "ليس مضموناً تماما بعد".

وحذر من أنه "إذا لم نحصل على مزيد من الغاز للشتاء المقبل وإذا قُطعت الإمدادات من روسيا، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة جميع المنازل وتشغيل جميع الصناعات".

وأضاف هابيك أن حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا تستعد لهذا الاحتمال "الذي نأمل تجنبه".

ويتوجه الوزير الألماني السبت إلى قطر إحدى الدول الثلاث الكبرى المصدرة للغاز الطبيعي المسال، وتنوي الدول الأوروبية الاعتماد عليها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. ثم يزور هابيك الإمارات العربية المتحدة.

وضع حساس

ويعتبر الوضع حساساً بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، حيث نصف واردات الغاز من روسيا.

وهذا الأسبوع، زار هابك الذي يشغل أيضاً منصب وزير المناخ، النروج المنتج الرئيسي للغاز، بعد رحلة إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وواجهت برلين انتقادات بسبب معارضتها حظراً فورياً للمحروقات الروسية في محاولة لتجفيف التدفقات المالية إلى موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

واعتبرت الحكومة أن من شأن المقاطعة أن تزعزع استقرار الاقتصاد الألماني والمجتمع بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة وخطر النقص.

وشدد الوزير الألماني في مقابلة مع تلفزيون "أ ار دي" الرسمي، على الضرورة الملحة لـ "ضمان الإمدادات، قبل المضي قدماً" في وقف الواردات الروسية، معترفاً بأن البعد الأخلاقي في تجارة المحروقات "غير موجود".

وتعرضت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر لانتقادات على الصعيد الدولي بسبب أوضاع حقوق الإنسان فيها، ولا سيما قطر في إطار فوزها بتنظيم كأس العالم نهاية العام.