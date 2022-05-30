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موسكو: أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاثنين بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.

وفي مكالمة هاتفية مع إردوغان، أعرب بوتين "عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية" بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا "ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف" و"إزالة خطر الألغام في مياههما".

وجدد بوتين المزاعم التي تفيد بأن نقص الغذاء العالمي كان نتيجة لسياسات غربية "قصيرة النظر" مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لتصدير "كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية إذا رفعت العقوبات المفروضة عليها".