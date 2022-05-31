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موسكو: أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية الثلاثاء أنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة "غاز تيرا" الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان "أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى (غاز تيرا) نظراً لعدم إتمام الدفع بالروبل".

وسبق أن طالبت موسكو الزبائن من "دول غير صديقة" (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي) بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي على خلفية حرب اوكرانيا.

وأعلنت "غازبروم" أنها لم تحصل حتى 30 أيار/مايو على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في نيسان/أبريل، رغم إبلاغها "غاز تيرا" بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من نيسان/أبريل بالروبل.

وأفادت "غاز تيرا" التي تملك الدولة جزءاً منها الاثنين أنها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما "قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من غازبروم" إذ أنها ستشكّل خرقا للعقوبات الأوروبية.

انقطاع الإمدادات

ويعني انقطاع الإمدادات بأن هولندا ستُحرم من ملياري متر مكعب من الغاز بين الآن وتشرين الأول/أكتوبر، بحسب "غاز تيرا" التي أشارت إلى أنها قامت بخطوات تحسبا لذلك "عبر شراء الغاز من أطراف أخرى".

وتعد هولندا الأخيرة ضمن سلسلة دول أوروبية انقطعت عنها إمدادات الغاز الروسي، بعد فنلندا التي قطعت عنها الإمدادات في أيار/مايو.

ويعتمد الهولنديون على روسيا في حوالى 15 في المئة من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى حوالى ستة مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.

وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40 في المئة. لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.