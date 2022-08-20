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دبلن: قالت سفيرة أوكرانيا في دبلن السبت إن بلدها أثبت أنه شريك جدير بالثقة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة وأتاح تصدير الحبوب، مع وصول شحنة منها إلى ميناء فوينس في جنوب إيرلندا.

ووصلت السفينة "نافيستار" التي ترفع علم بنما والمحمّلة 33 ألف طن من الحبوب، إلى إيرلندا بعدما كانت قد أبحرت قبل أسبوعين من ميناء أوديسا الرئيسي في جنوب أوكرانيا.

والشحنة هي من أولى الشحنات التي غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق أبرم بين كييف وموسكو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة.

وقالت سفيرة أوكرانيا لدى إيرلندا لاريسا غيراسكو في تصريح لوكالة فرانس برس إن بلدها أثبت أنه "شريك جدير بالثقة ومصدّر دولي للحبوب يمكن الاعتماد عليه".

وأشارت إلى أن استمرار تصدير الشحنات في المستقبل أمر "يتوقف على روسيا وعلى السلوكيات الروسية"، مضيفة "نتوقّع أن تفي روسيا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادرة (تصدير) الحبوب (عبر) البحر الأسود".

زراعة المحاصيل

في إيرلندا التي تشتهر بلحوم البقر ومشتقات الحليب، أطلقت الحكومة في آذار/مارس خطة بـ12 مليون يورو لزراعة المحاصيل بعد تأثر المزارعين باضطراب سلاسل الإمداد من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال فيليب لينش وهو تاجر يتعامل مع شركة "آر.أند.إتش هول" الإيرلندية للحبوب والأعلاف التي اشترت الشحنة، إن وصول السفينة هو "الخطوة الأولى نحو إعادة بعض اليقين إلى سلسلة التوريد الغذائية العالمية في خضم أوضاع لا تزال متقلّبة".