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موسكو: اعتبر الكرملين الخميس أنّ خفض إنتاج "أوبك+" الكبير المُعلن عنه أمس "سيؤدي إلى استقرار سوق النفط"، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة المنظمة بـ"الانحياز إلى روسيا" في اتخاذ مثل هذا القرار.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "القرارات التي اتخذت تهدف إلى تأمين استقرار سوق النفط". وأضاف أن "بعض الدول تتفهم عبثية القرارات التي تدفع الولايات المتحدة باتجاهها"، في حين تريد واشنطن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.