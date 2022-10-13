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استانا (كازاخستان): اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على نظيره التركي رجب طيب إردوغان أن تنشئ موسكو "مركزاً للغاز" في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت تراجعت الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات وتسرب الغاز في خطي أنابيب نورد ستريم.

وقال بوتين لإردوغان خلال لقاء في أستانا عاصمة كازاخستان "بإمكاننا درس إمكانية إنشاء مركز للغاز على الأراضي التركية للتصدير إلى دول أخرى" ولا سيما أوروبا.

وأشاد بتركيا التي أثبتت أنها "الطريق الأكثر أماناً حالياً لتسليم" الغاز الروسي.

وقال بوتين إنّ إقامة مركز للغاز في تركيا يمكن أيضاً أن تساعد "في تحديد أسعار" هذه المحروقات، "الباهظة حالياً".

وأشار إلى أنه "يمكننا تنظيم الأسعار من دون تدخّل أي سياسة في ذلك".

ولم يتم التطرق في بداية الاجتماع بين الرئيسين إلى إمكانية قيام تركيا بوساطة في النزاع في أوكرانيا. وكان الكرملين أشار الأربعاء إلى أنّه يتوقع عرضاً ملموساً من الرئيس التركي بهذا الشأن.

وتأتي مبادرة بوتين بشأن إنشاء مركز للغاز في تركيا في وقت تراجعت شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا بشدّة تحت تأثير العقوبات الغربية، وبينما يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، ظهر في نهاية أيلول/سبتمبر تسرب ضخم للغاز في أربعة مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم اللذين يربطان روسيا بألمانيا، نتيجة انفجارات تحت الماء، حسبما أفادت دول عدّة.