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وارسو: أعلنت شركة بيرن البولندية المشغلة لخط أنابيب دروجبا النفطي الذي يربط روسيا بألمانيا الخميس، أن التسرب الذي رُصد في الخط وأدى إلى إغلاقه، عرضي على الأرجح.

وقالت بيرن في بيان في ساعة متأخرة الأربعاء إنه "وفقا للفحوص الأولية واستنادا إلى عيوب في خط الأنابيب، لا يظهر في هذه المرحلة ضلوع لطرف ثالث".

واضافت "لكن الفحوص التفصيلية تجري قدما لمعرفة أسباب الحادث واصلاح خط الأنابيب من أجل ضمان استئناف الإمدادات في أسرع وقت".

يأتي الحادث بعد أربع حالات تسرب ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تمتد تحت البحر وتربط روسيا بألمانيا.

وخطوط الأنابيب في قلب توترات جيوسياسية تأتي على وقع خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، ردا كما يعتقد على عقوبات غربية فرضت على موسكو عقب غزوها أوكرانيا.

رُصد التسرب في جزء من أحد خطي أنابيب دروجبا يمتد تحت الأرض، في ساعة متأخرة الثلاثاء قرب قرية زورافيتش بوسط بولندا.

ويوفر الخط الإمدادات بشكل رئيسي إلى مصفاتي شفيت وليونا في ألمانيا.

وبدأ العمل بخط الأنابيب دروجبا الذي يعني اسمه "صداقة"، في بداية التسعينات ويمتد اليوم على شبكة طولها 5500 كيلومتر، وينقل النفط من جبال الأورال إلى أوروبا، عبر فرع شمالي عن طريق بولندا وفرع جنوبي عن طريق أوكرانيا.