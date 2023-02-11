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باريس: أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران السبت أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الرابعة والأربعين للثورة الإسلامية في 1979.

نشرت مجموعة عدالت علي على تويتر مقطع فيديو يظهر وقف بث الخطاب واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل.

وحمل المقطع شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

وأضافت المجموعة التي تقوم بثاني عملية قرصنة للتلفزيون الحكومي دعماً لحركة الاحتجاج إثر وفاة مهسا أميني، "اتصل بنا العديد من المواطنين وطلبوا منا نشر الدعوة (للتظاهرات) في 16 شباط/فبراير".

في تشرين الأول/اكتوبر أوقفت عدالت علي البث المباشر على التلفزيون الايراني للقاء بين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".

تشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما، في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس في البلاد.