قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



رانجيس (فرنسا): أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في رانجيس أحد أكبر أسواق المنتجات الطازجة في العالم، مدافعاً عن إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياء في الشارع كما في البرلمان "علينا العمل لفترة أطول وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية".

وسئل ماكرون عن هذا الأمر فور وصوله فجراً إلى رانجيس في ضاحية باريس الجنوبية، خلال أول اتصال مباشر له مع مواطنيه منذ إطلاق المشروع مطلع العام.

يجازف الرئيس بجزء من رصيده السياسي في إطار هذا الإصلاح، وهو الإجراء الرئيسي لولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ويعكس رغبته المعلنة في إصلاح فرنسا.

دفع الإصلاح الذي يهدف لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، بملايين الفرنسيين الذين يعتبرونه "ظالماً" إلى الشارع منذ اليوم الأول من الإضرابات والتظاهرات في 19 كانون الثاني/يناير.

وقال ماكرون لصحافيين وهو يتجول في السوق "نعلم جميعاً أننا نعيش لفترة أطول ولا معجزات على هذا الصعيد: إذا أردنا الحفاظ على نظام تقاعدي يقوم على التوزيع علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إنه أمر يسعدنا، إنه أمر لا يسعد أحداً".

وأضاف "كل شخص يتمتع بالمنطق. بشكل عام يعرف الأشخاص أنه علينا جميعاً العمل لفترة أطول بقليل، وإلا لن نتمكن من تمويل معاشاتنا التقاعدية بشكل جيد".