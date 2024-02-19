دبي: قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي الاثنين إن مرافق النقل الجوي في المدينة تملك "كل الفرص" لتحطيم الرقم القياسي لحركة الركاب هذا العام، بعد تجاوز المستويات المسجلة ما قبل الجائحة في العام 2023.

وأظهرت أرقام جديدة أن مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين منذ نحو عقد من الزمن، سجل 87 مليون زيارة في العام 2023، متجاوزاً رقم العام 2019 البالغ 86,4 مليون زيارة.

وقال الرئيس التنفيذي بول غريفيث إن التعافي المبكر لمركز الأعمال والمال في الإمارات من أزمة جائحة كوفيد-19، والانتعاش السريع في مستويات التوظيف في المطارات، كانا من العوامل الرئيسية.

وأوضح "كنا مستعدين في وقت أبكر. لقد عدنا إلى طاقتنا بنسبة 100 بالمئة في وقت أسرع بكثير، ونتيجة لذلك، انتعشت حركة المرور لدينا بسرعة أكبر بكثير"، مضيفاً أن الرقم القياسي الذي سجلته دبي والذي بلغ 89,1 مليون مسافر وتم تسجيله في العام 2018، قد ينخفض هذا العام.

وأضاف غريفيث "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتجاوز هذا المستوى. قد يكون رقماً قياسياً جديداً. ذلك أنني ألقيت نظرة خاطفة على أرقام شهر كانون الثاني (يناير)، ودعونا نقول إنها تعطيني بعض الأسباب للتفاؤل".

مرونة

وتبلغ التوقعات الرسمية لمطارات دبي لهذا العام 88,8 مليون مسافر، أي أقل بقليل من الرقم القياسي.

وقال غريفيث "لقد أظهرنا مرونة مطلقة للشبكة التي نعمل بها"، مضيفاً أن مطار دبي يخدم 104 دول عبر 102 شركة طيران.

وأضاف "إذا كان هناك انخفاضاً بسيطاً في الطلب من وجهة واحدة أو نقطة منشأ واحدة، فسيتم تعويض ذلك من خلال بقية الشبكة التي تملأ المساحة".