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من‭ ‬منا‭ ‬لم‭ ‬يلجأ‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬إلى‭ ‬المسكنات‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬الألم‭! ‬تتعدد‭ ‬الحالات‭ ‬والأعراض‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬الألم‭ ‬الذي‭ ‬يتراوح‭ ‬من‭ ‬خفيف‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬أو‭ ‬شديد،‭ ‬والتي‭ ‬تستدعي‭ ‬استخدام‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬التي‭ ‬تباع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وصفة‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وصفة‭.‬

ويعتمد‭ ‬تأثير‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬وشدة‭ ‬الألم‭ ‬وجرعة‭ ‬المسكن‭ ‬المستخدمة‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوية‭ ‬يحولها‭ ‬إلى‭ ‬سموم‭ ‬تضر‭ ‬أجسامنا‭ ‬وإن‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬تلك‭ ‬المسكنات‭ ‬أو‭ ‬الاعتياد‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬تفقد‭ ‬عملها‭. ‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬مضاعفات‭ ‬وآثار‭ ‬غير‭ ‬مرغوبة‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬بالجرعة‭ ‬اليومية‭ ‬المحددة‭ ‬ولمدة‭ ‬محددة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭.‬

وعلى‭ ‬الفور‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬لمعرفة‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬للألم‭ ‬وعلاجه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتنا‭.‬

لن‭ ‬أتناول‭ ‬في‭ ‬مقالي‭ ‬أضرار‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬المسكنات‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لأنها‭ ‬معروفة‭ ‬للجميع،‭ ‬ولكني‭ ‬سأطرح‭ ‬طرقا‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬منها‭ ‬تناول‭ ‬أقل‭ ‬جرعة‭ ‬ممكنة‭ ‬وعند‭ ‬الحاجة‭ ‬والضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬فقط،‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬وعدم‭ ‬الاستمرارية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أي‭ ‬تداخلات‭ ‬وتفاعلات‭ ‬دوائية‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬أدوية‭ ‬أخرى‭ ‬فقد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬المسكنات‭.‬

استخدام‭ ‬مسكنات‭ ‬الألم‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬العامة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬موانع‭ ‬استخدام‭.‬

محاولة‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬بدني‭ ‬بسيط‭ ‬وتمارين‭ ‬استرخاء‭ ‬العضلات‭ ‬وأخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬وتناول‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬والمداومة‭ ‬على‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬المتوازنة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬