أزال محمد بن سلمان التردد بشأن راغبي امتلاك العقار في المملكة من جميع دول العالم، وبالتالي الإقامة المميزة بالمملكة وأخذ التوجيه الكريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تقدم المملكة إقامة باسم «مالك عقار» للراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، حيث تعد إقامة «مالك عقار» منتجاً مصمماً لملّاك العقارات الراغبين في الاستقرار في المملكة، والتمتع ببيئة عائلية آمنة.

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يأتي هذا القرار ليزيل منا أي تخوّف مع وجود ملاك عقاريين في المملكة من غير السعوديين، انطلاقاً من الثقة والقوة والقدرة والنظرة بعيدة المدى لما ينبغي أن تكون عليه بلادنا مع تطبيق هذا المنتج، وتوظيفه لصالح مستقبل البلاد.

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في كثير من دول العالم هناك من تأخذ بخيار السعودية الجديد وكانت له الأسبقية علينا، مع التفاوت في آلية التطبيق، والهدف منه، بحسب وضع كل دولة واحتياجاتها، وما ترمي إليه، ووفق شروط تلبي مصالح الدول، ويستفيد منها الراغبون بالإقامة في غير دولهم.

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المملكة ظلت على مدى عقود مطلب كثير من شعوب الدول للإقامة فيها، حيث تعد بلادنا واحدة من الدول التي تنعم بأعلى مستويات الأمان عالمياً، وهي فرصة لإقامة «مالك عقار» مع أسرته التي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، مع مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار.

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على أن الإقامة المميزة سوف تكون لفئات مميزة جداً، وبشكل انتقائي، ولأعداد محدودة، ولن تكون متاحة أو مفتوحة لجميع المتقدمين، وضمن أهداف منتجات «الإقامة المميزة» أنها ستدعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين، مع نقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم إلى المواطنين السعوديين.

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وهذه الخطوة هي نتاج عمل وطني محكم شاركت فيه أهم الجهات الوطنية لضمان عدم المساس بمزايا المواطن، ومن أن الإقامة المميزة سوف تزيد من نشاط القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لعملية التحول الاقتصادي، حيث إن الإقامة المميزة ومنتجاتها واحدة من ركائز الاقتصاد المحلي.

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وهناك خمسة منتجات لإطلاق مركز الإقامة المميزة، حيث استقطاب الكفاءات والمواهب والمتميزين ورواد الأعمال، وقد تم تحديدها بإقامة مميزة لكفاءات استثنائية من فئة التنفيذيين وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية والعلمية والأبحاث، وهناك إقامة مميزة لمستثمري أعمال من فئة رجال الأعمال والمستثمرين، وإقامة مميزة لملاك عقار من فئة ملاك العقارات الراغبين بالاستثمار بالمملكة، وهناك إقامة موهبة مميزة لفئة الموهوبين والمتخصصين في مجال الرياضة والثقافة، وأخيراً إقامة مميزة لرواد الأعمال من فئة أصحاب المشاريع الريادية.

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أبرز مزايا الإقامة المميزة أنها تمنح لأفراد الأسرة، ومن يحصل عليها له الحق في مزاولة الأعمال التجارية، مع إعفائه ومرافقيه من المقابل المالي، وله الحق أيضاً في التنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة، وتملّك العقار، واستضافة ودعوة الأقارب، وسهولة الانتقال بين المنشآت بدون رسوم.

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ومن معايير الأهلية أن يكون التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال، ولا يكون العقار مرهوناً وألا يرهن بعد ذلك، وأن يكون نوع العقار سكنياً فقط، وأن يكون العقار قائماً وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة، وألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.

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وهكذا نرى أن في هذه الخطوة خدمة للاقتصاد، وتعزيزاً لفرص العمل التي ستتاح للمواطنين، وأنها جاءت لإكساب المواطنين الخبرة باحتكاكهم بنوع من القدرات المميزة لدى غير السعوديين، وأن دخول غير السعوديين في الاستثمار سوف يحرك العقار القائم تاركاً الأراضي المطورة وغير المطورة للسعوديين، والمهم أن «مالك عقار» ليس مفتوحاً لكل من يرغب، وإنما هو خاص بالمتميزين، ومن سيكون دخولهم للإقامة بالمملكة مفيداً.

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لقد تأخرنا كثيراً، وكان ينبغي أن نكون أكثر مرونة في تمكين غير السعوديين من الاستثمار في المملكة من خلال «مالك عقار»، والإقامة فيها بشروطنا، وها هو الملك سلمان وعضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحققان ما لم يتم تحقيقه في عقود سابقة.