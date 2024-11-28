أحمد الشمراني



• لا أدعي أنني مثالي بالمطلق لكنني أحاول أن لا أكون كما هم زملائي مناكفا ومتشفيا من أجل أن أعيش جواً لا يشبهني ولا يشبه مرحلة واعية أطمع أن أكون جزءا منها.

• تعادل السد مع الهلال أفرحني كونه منح الأهلي الصدارة، وهذا من أبسط حقوقي، لكن هذا لا يمنع أن أقول الحكم الكوري ظلم الهلال ظلماً بيناً ولعب بقراراته دورا مفصليا في تحديد نتيجة المباراة التي أسعدتني كأهلاوي، لكن ما رأيت في زمن الفار أمر لا يمكن قبوله كون البطولة بطولة نخبة وكل خطأ فيها له ثمنه.

• لا يعنيني أن أختلف أو أتفق مع إعلام الهلال بقدر ما يعنيني أن أكون واقعيا في التعامل مع ما شرعنه كل خبراء التحكيم، ومنهم قطريون.

• صحيح أن هناك من أخرج النقد عن سياقه بعبارات واتهامات وإساءات لا يمكن قبولها من بعض الشبان الزرق، لكن هذا يمثلهم ولا يمثل كل الهلاليين.

• حملة التشفي بين الجماهير أمر طبيعي ويندرج تحت ما يسمى مجازاً «الطقطقة»، لكن أن يدخل الإعلام شريكاً في هذا الحوار هنا نقف ونتوقف ونترك الكلام لمن يجيد فن الكلام.

• نعم تحدثنا مليون مرة أن الهلال استفاد من التحكيم محلياً، وقلنا ذلك من على كل المنابر بصراحة ودون الاختباء خلف الرمزية، ونالنا ما نالنا من فزّاعة الهلال، إلا أن هذا لا يمنعني من أن أنصف الهلال من «كوري» غير منصف.