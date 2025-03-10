خالد السليمان



من أكثر الأدلة الإرشادية كمالاً وسهولة ويسراً التي مرت عليّ دليل إرشاد رقمي أصدرته وزارة الداخلية لمساعدة المعتمرين على أداء النسك والصلاة بأمان ويسر وسهولة وطمأنينة خلال شهر رمضان المبارك، حيث احتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم باستخدام وسائل النقل العام وقطار الحرمين والسيارات الخاصة أو الأجرة، وحافلات النقل الترددي وحتى السير على الأقدام، مع توضيح مواقع مواقف السيارات داخل وخارج العاصمة المقدسة باستخدام رموز «الباركود» !

الدليل يوضح للمعتمر ما يجب أن يعرفه قبل التوجه إلى المسجد الحرام والتنظيم الخاص بنقل المعتمرين والمصلين، كما يقدم إرشادات مصورة للحركة بالمسجد الحرام وساحاته وانتظام اتجاه حركة الحشود بما يراعي سلامة المعتمرين والمصلين، ويبين الأماكن المتاحة للطواف والممرات المؤدية إليه من خلال اللوحات الإرشادية في الطرقات والساحات وعند أبواب الحرم، والبدائل عند الامتلاء لأداء الصلاة في المساجد القريبة، فمكة كلها حرم وأجر الصلاة في جميع مساجدها كأجر الصلاة في المسجد الحرام !

لم يغفل الدليل العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، كما حدد مخارج الطوارئ وأماكن طفايات الحريق، وقدم إرشادات للسلامة في استخدامات الأجهزة الكهربائية ومخاطر زيادة الأحمال وتسرب الغاز وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، ونبه كذلك المعتمرين والمصلين للمخالفات التي يجب تجنبها مثل جمع التبرعات والتسول والتدخين والبيع بالمسجد الحرام وساحاته !

باختصار.. دليل إرشادي رقمي رائع تضعه الداخلية بين يدي المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام يسهم في تجربة أداء النسك بكل روحانية وراحة وطمأنينة !