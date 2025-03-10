حمد الحمد

من أفضل الإنجازات الحكومية هو تطبيق سهل، الذي من خلاله سهل حياة المواطن، وعبره تدفع مخالفات، وتصلك إشعارات من المحاكم، ومن الوزارات وحتى ما تتسلمه من أدوية، ويخبرك إذا كانت إقامة عاملك ستنتهي، أو حتى وإجازة سيارتك، وعشرات الاستحقاقات من وزارات مختلفة تنجزها بضربة زر بهاتفك، لكن هناك خدمة يفترض استبعادها، وهي خدمة (تواصل) في سهل، هذه الخدمة ممتازة، وهدفها إذا لديك شكوى أو مقترح، ممكن ترسله عبر خدمة (تواصل) لأي وزارة تريدها.

لكن للأسف هذه الخدمة غير فعالة، بمعنى ترسل وقد لا يصلك رد، إذاً ما الفائدة منها، أنا شخصياً أرسلت مقترحين لوزارة الداخلية، وكذلك للبلدية، والرد يصل (تم التسلم) لكن بعد ذلك صمت مطبق حيث يبدو أن لا أحد اطلع على ما أرسلت!

لهذا، خدمة تواصل، ليس بها تواصل نتمنى دراسة ذلك أو الإلغاء.