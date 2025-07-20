المعسكر الصيفي الزراعي، الذي نظمته دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، كان نشاطاً مختلفاً مميزاً، بفعالياته وبتفاصيله، التي أعادتنا إلى زمن الطيبين، زمن لم نعشه حقيقة بتفاصيله الدقيقة مثل التي عاشها آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا، وجميل أن يعشيها الأحفاد بلحظاتها المثمرة، فكل مهارة تعلمها المشاركون في المعسكر الزراعي عبارة عن درس في كيفية التناغم مع الحياة في الماضي التليد.فالطفل ذو السنوات السبعة، والذي حرّك القش بقدمه ليدقّه بعصا في يده، ويشارك في ترديد الأهازيج التي يتغنّى بها الرجال أثناء عملية «دق الحب»، ستظل تلك المشاركة البسيطة كبيرة في ذهنه، ومساهمته في تجميع الحبوب التي خرجت من سنابلها أثناء دق الحبّ، ومشاركته في إنتاج ما يؤكل، ويعتمد عليه سابقاً أجدادنا، تجعل مخيّلته ثرية بتوقعات وأفكار يحملها عن حياة أجداده وكيف كانت حياتهم ببساطتها، ويتعرف على حبّ القمح «البرّ» الذي كان يحصد من إنتاج أياديهم وتعبهم، وكيف كانت عملية حصاده وصنع لقمة العيش منه بعد أن شارك الجميع فيها من الآباء والأمهات وجميع أفراد الأسرة، تلك التفاصيل الدقيقة عن كيفيه عيش الأجداد، تعمق هويتنا الوطنية ويُنشّئ الجيل على أساس متين من معرفة وخبرة بحياة الماضي، والحاضر الذي يعيشونه برغد ليأخذهم للمستقبل بتطلعات أخّاذة.الجيل الذي يستثمر به صيفاً بتعميق هويته الوطنية أيا كانت مجالاتها، يكمل سنوات دراسته وهو متشرّب للقيم والموروثات الأصيلة، ويصبح لديه اطّلاع كبير عن حياة الماضي، سيحمل مؤشرات واضحة وقوية لمستقبله والكيفية التي سيكون فيها دوره بارزاً، وعضواً فعالاً في المجتمع.كلّنا امتنان لكل من كان خلف ذلك المعسكر وتنظيم فعالياته الآسرة، التي أدخلت الفرحة على الجميع، صغاراً وكباراً وأمهات وحضوراً، ولمثل تلك الأنشطة حقّاً ترفع القبعة احتراماً وتقديراً لوقتهم واهتمامهم وحرصهم على غرس الموروث الشعبي وما أتقنه الأجداد في نفوس الأجيال، فلم يكن مجرد نشاط، بل حراك ثقافي وطني، هيج المشاعر بفرحة لم تكن في البال، والمكان الذي اختير بعناية بأحد المزارع التي تتالت عليها الأجيال فكانوا من المحافظين عليها من خطوب الزمان، وبمنطقة شمل الزراعية البحتة، والتي كانت مصيفاً لكثير من الأسر من شتى المناطق، جميعها كانت مدروسة بعناية من فكرة المعسكر إلى انتقاء فعالياته ومكانه والمشاركين فيه، مما وفّق المبادرة في وقعها ونتائجها.