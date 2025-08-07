تدافعت الأوراق على بيروت. تراكمت لوائح ما هو مطلوب حتى يتم الاعتراف بلبنان دولة "طبيعية" قابلة للتداول بين الدول. تتحلّق حول البلد عواصم كبرى وأساسية تَعدُ بالبحبوحة والازدهار وضخّ سيولة انقطعت بفعل فاعل. كان ذلك الخارج يتعامل بشكل "طبيعي" مع لبنان خلال عقود نشأته حتى قرر لأسبابه، وليس لأسباب تغيّر في طبيعة البلد وطبائعه، أن يوقف ذلك التعامل إلى أن يصبح البلد طبيعياً.تعامل العالم سابقاً مع لبنان بلداً تتقاطع داخله مسارات الفساد الدولي وشبكاته المخابراتية، معطوفة على منظمات الجهاد والمقاومة والإرهاب، المتعايشة مع جماعات اليسار واليمين وما يتوسطهما. تعامل الخارج مع البلد حين كانت تفتك به الحروب الأهلية والإقليمية والدولية، وواصل "عشق" البلد حتى حين تناوبت الوصايات عليه وفتكت به تحت عين الغرف الكبرى ورعايتها. لكن العالم قد تغيّر.توقف تعامل الخارج مع البلد ...