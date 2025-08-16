في كلمته بمناسبة "أربعينية الإمام الحسين"، كشف الشيخ نعيم قاسم حالة الضعف التي وصل إليها "حزب الله"!بدا واضحاً من كلام أمينه العام أنّ الحزب فقد الثقة بقدرة الجميع على دفع الحكومة اللبنانية ومعها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، في اتجاه التراجع عن قرار اتخذته في الخامس من آب/ أغسطس، وأكدته بعد يومين فقط، بسحب سلاح الحزب وسائر التنظيمات المسلحة في لبنان، بفترة زمنية تنتهي قبل نهاية العام الجاري!وبدا واضحاً لـ"حزب الله" أنه ليس لديه بعد الآن أصدقاء قادرون، لا في لبنان ولا في الخارج، وفاقم دخول الجمهورية الإسلامية على الخط هذا التردي، بحيث وجدت طهران، للمرة الأولى، نفسها في وضعية من يبرئ نفسه من التدخل في الشأن اللبناني، مبررة مواقفها التي لاقت استهجاناً واسعاً وتصدياً رسمياً لبنانياً، من خلال إدراجها في خانة "نصيحة صديق".وبناءً عليه، هرب قاسم إلى الأمام، فهدد السلطة بالمواجهة العسكرية الداخلية، على قاعدة ...