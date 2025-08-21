كانت الزراعة هي الحرفة الرئيسية في مصر القديمة، فعلى ضفتي نهر النيل توفرت الأرض الخصبة التي تُزرع كل عام بعد الفيضان الذي يجلب معه الخير الوفير لمصر، ليس فقط باعتباره أساس الزراعة أو توفير مياه الشرب العذبة، ولكن أيضاً لوفرة الأسماك في مياهه ومياه الترع والقنوات المائية المتفرعة منه، والتي أمدت المصريين القدماء بأكثر من 32 نوعاً مختلفاً من الأسماك.

كانت البيئة الزراعية سبباً في الاستقرار وبناء الحضارة كما كانت سبباً في الصفاء الذهني والفكري للمصريين القدماء المطمئنين على حياتهم ومعايشهم ومصدر قوتهم الذي لا ينضب. هذه البيئة المثالية الوديعة هيأت للمصريين القدماء الإبداع في مجالات الأدب المختلفة، ومنها أدب القصة. ومعروفة أسباب انتشار هذا النوع من الأدب في البيئات الزراعية التي تتيح الكثير من أوقات الفراغ لأصحابها، وبالتالي تكون القصة أو الحكاية هي أحد مصادر المتعة وقضاء الوقت والتسلية في ذلك الزمان البعيد.

كذلك استخدمت القصة كأداة غير مباشرة للتعليم ووصول أفكار معينة للمتلقين سواء كانت دينية أو اجتماعية أخلاقية أو حتى سياسية، كقصة الحلم المسجلة على اللوح الغرانيتي العملاق أمام صدر أبو الهول وبين مخلبيه. وتحكي قصة الحلم عن الأمير تحتمس (الأسرة 18) الذي كان يصطاد في صحراء الأهرامات في الجيزة وكان يوماً حاراً تعب الأمير من حرارة الشمس فنزل عن جواده ليستظل تحت رأس أبي الهول الذي كان جسده قد دفن بالرمال في عصر الأمير تحتمس. وبينما غلب النوم الأمير فإذا بأبي الهول المسمى بـ«حور أختي» يأتي الأمير في المنام، ويعده بأنه سيجعله ملكاً على عرش مصر فقط إذا وعده بأنه سيزيل الرمال عن جسده؟! وبالفعل وعد الأمير تحتمس أبا الهول بأنه سوف يفعل كل ما يرضي «حور أختي» إذا أصبح ملكاً على مصر. وقد أوفى الأمير بوعده بعدما أصبح الملك تحتمس الرابع ملك على مصر.

بالطبع كان الهدف من القصة سياسياً في المقام الأول لتأكيد شرعية جلوس تحتمس الرابع على عرش مصر، ويعتقد أنه قام بقتل أخيه غير الشقيق، والذي كان من المفروض أن يتوج ملكاً على مصر.

وكان من أشهر أنواع الأدب القصصي أدب الرحلات والمغامرات، وتأتي على رأسها قصة سنوحي الشهيرة والتي تحكي عن جندي الجيش سنوحي الذي اتهم في جريمة اغتيال الملك فهرب من مصر إلى الصحراء الشرقية بالقرب من فلسطين. وهناك عاش لعشرات السنين بعيداً عن مصر حتى أصبح زعيم قبيلة كبيرة تضم أبناءه وزوجاته وأحفاده. وعندما شعر سنوحي بقرب قدوم الموت، أراد أن يعود إلى مصر ليدفن بها وفق العادات والتقاليد المصرية القديمة. لذا بدأ سنوحي يرسل الرسالة تلو الأخرى للملك يطلب منه العفو والإذن بالعودة إلى مصر. وبالفعل تحقق له ذلك.

وهناك أيضاً قصة الملاح الغريق التي تختلط فيها المتعة بالقصص الخرافية، والأساطير. وتحكي عن ملاح غرقت سفينته ونجا هو فقط من الموت، ليجد نفسه ملقى على شاطئ جزيرة في مكان لا يعرفه، وفجأة ظهر له ثعبان ضخم يتحدث إليه ويستمع منه إلى قصته، وفي النهاية يساعد هذا الثعبان الملاح للعودة إلى موطنه مرة أخرى. ومن القصص التي تحض على المبادئ والقيم ومكارم الأخلاق قصة الأخوين. والتي تحكي عن زوجة لعوب ادعت على شقيق زوجها بما لم يصدر منه؛ بعد أن فشلت في إغوائه ومراودته عن نفسه! فما كان من الأخ الأكبر سوى أنه سعى لقتل أخيه الأصغر بعد أن صدق حديث زوجته فتربص خلف الباب لأخيه ليقتله عند عودته من الحقل مع قطيع البقر... وللحديث بقية.