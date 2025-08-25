ماجد قاروب

من أهم لوائح هيئة السوق المالية التي تمكن المساهمين وأصحاب المصالح من الاطلاع والتعرف على المعلومات المالية وغير المالية الخاصة بالشركة هي لائحة الإفصاح والشفافية لجميع المستثمرين والمساهمين على حد السواء، وبطبيعة الحال لكل متابع أو مهتم أو من أصحاب المصالح بالشركة وأعمالها، ولذلك يجب أن يكون الإفصاح واضحا وصريحا وغير مضلل.

يجب أن يحتوي الإفصاح كل وأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص على علاقة بهم، ولذلك يجب أن يكون واضحاً ومعلوماً العقود والأعمال وطبيعتها ومدتها ومبالغها وشروطها حتى لا تكون مفصلة لأصحاب المصالح أو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقاربهم أو من لهم علاقات عمل أو قرابة حتى الدرجة الرابعة حتى لا نكون أمام حوكمة وهمية تتخطى بها إدارة الشركة ومجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قيود النزاهة والأمانة وتعارض المصالح.

الأعمال المنافسة للشركة في نشاطها الرئيسي أو الفرعي التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم أو من له علاقة معهم يجب أن تكون واضحة ومعلنة لتجنب الأضرار بالشركة والمساهمين والمستثمرين وحملة الأسهم من ممارسات تضر بالمنافسة أو الاحتكار أو أيضاً لحماية حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية إلى غيرها من الحقوق والأصول المالية المعنوية.

الإفصاح بكل شفافية ووضوح عن واقع الحال لجميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات مع كبار التنفيذيين، وكذلك عن مكافآتهم دون إخفاء أو تضليل سواء كانت مالية أو في صيغة منافع أو مزايا لتمكن المساهمين وحملة الأسهم من إدراك مدى استحقاقهم للمقابل في مواجهة الأرباح والمنجزات المتوقع تحقيقها.

الرئيس التنفيذي والمدير المالي هما أخطر وأهم شخصيات كبار التنفيذيين مقارنة بالمدير القانوني والإداري والتسويق والمبيعات لجهة الإفصاح الكامل عن خبراتهم ومؤهلاتهم وامتلاكهم القدرة الحقيقية لشغل مناصبهم بعيداً عن أي شبهات فساد من أي نوع كانت بما فيها التوظيف على أساس الولاء والقرابة والعلاقات والوساطة وتبادل وتعارض المصالح وليس الكفاءات والخبرات.

مما يجب الإفصاح عنه أي وكل عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي مفروض على الشركة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها.

برنامج تداول على قناة الإخبارية من أفضل وأهم البرامج التلفزيونية التي تتابع أخبار سوق المال، ويتم الإفصاح عنه بشكل يومي ودائم ويشاركها في التحليل نخب متميزة في الإدارة والحوكمة.