حمد الحمد

العام الماضي بدأت مشروعي الجديد وهو عن الغزو العراقي. والحقيقة أنا من 35 سنة كنت متردداً عن الكتابة في هذا الموضوع لأنني عايشت تلك الفترة بمرارتها وكنت في الخارج...

لكن مشروعي الجديد عبارة عن شهادات من الصامدين في الكويت، يتكلمون عن حياتهم اليومية، ومرارة أن تصبح في يوم بلا هوية ولا راتب ولا ولا... حيث قمت بمقابلة 16 شخصية كويتية من رجال ونساء، كل شخصية تتحدث عن معاناتها اليومية، وملامح من تعاملهم، في المسجد والمخبز والجمعية، وكل نواحي الحياة.

الكتاب منذ فترة لدى دار نشر في بيروت تحت الصف والإخراج. وسبب إصداري الكتاب أن الغزو أصبح سطراً من التاريخ وأجيال جديدة تجهل الوقائع اليومية تحت الاحتلال... لهذا فإن هذه الشهادات وثائق مهمة للتاريخ، حيث إن أعمار أصحاب الشهادات بين الستين والسبعين والثمانين، والعمل بهذا الكتاب أخذ مني ما يقارب من 8 شهور.

وأتمنى أن يكون الكتاب بمثابة توثيق لمرحلة من تاريخنا، وحدث هزّ العالم بأسره حتى بزغ التحرير، والحمد لله.

لهذا أشكر كل من سأل لماذا سأتوقف عن كتابة المقال لفترة من الآن... تكون الإجابة للتفرغ لمراجعة مادة الكتاب بعد الصف والإخراج حتى يرى النور.

وعنوان الكتاب «يوميات أسابيع الغزو»، ومن المتوقع أن يشارك في معرض كتاب الكويت في نوفمبر المقبل بإذن الله.

لهذا فإن توقفي عن كتابة المقال، توقف إجباري لهذا الغرض، والله والموفق، والشكر والتقدير لأسرة التحرير في «الراي».