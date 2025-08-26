لا يتمتّع «الشيخ» نعيم قاسم، بمواهب سلفه «السيّد» حسن نصر الله، في الخطابة والتأثير على الجماهير، ولا في الكاريزما الشعبية، ولا في التأثير الإقليمي خارج لبنان.

يحاول الرجل، ولكن الظروف غير الظروف، والزمان غير الزمان، لا توجد حفلات من «النصر الإلهي» يمكن تسويقها للآخرين.

اليوم لبنان على مُفترق طرق، بين توفير الحدّ الأدنى من مظاهر الدولة، وبين العودة للاستسلام لدويلة «حزب الله»، التابعة بدورها لشبكة «الحرس الثوري» الإيراني، الذي يملك بدوره، أزمّة الأمور في إيران.

بيان القسَم للرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، في المجلس النيابي، والبيان الوزاري اللبناني وقرارات رئيس الحكومة، نواف سلام، مع الاصطفاف السياسي اللبناني – ما عدا «حزب الله» وبضعة أصوات أخرى - حول حصرية السلاح بيد الدولة، كل هذه المعطيات حقيقة جديدة، نزعت لأول مرّة شرعية سلاح «حزب الله»، وهيمنته على قرار الحرب والسلام بلبنان.

أمس (الاثنين)، خطب نعيم قاسم، مهدّداً اللبنانيين، ومن ضمن وعيده قوله: «مَن يسعى لنزع سلاح المقاومة يريد نزع الروح من اللبنانيين وعندها سيرى العالم بأسنا»، وتساءل: «لولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت، كما وصلت إلى العاصمة دمشق». وقال عن الحكومة اللبنانية:

«الحكومة مسؤولة عن وضع خطة سياسية وإعلامية وعسكرية وتعبوية لتحقيق السيادة الوطنية»، مقترحاً ولمدة أسبوع استخدام شعار: «نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية»، و«إغراق وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإعلامي بمقترحات للحكومة حول كيفية استعادة السيادة الوطنية».

من أعجب وأظرف ما جاء في الخطبة القاسمية البتراء قوله إن سعي الحكومة اللبنانية وغالبية الطبقة السياسية والرأي اللبناني العام، هو فقط «خضوعٌ لأميركا» وهو من باب: «تخريب البلد وإشاعة الفتنة».

هذه التهمة ينطبق عليها الأثر العربي: «رمتني بدائها وانسلّت!» إذْ إن من يبذر حبوب الفتنة في التربة اللبنانية وينتظر حصاد زرعها، هو خطاب وسياسات وسلاح ورؤية ومسار «حزب الله» في لبنان وخارج لبنان.

حوادث الاغتيال السياسي، رفيق الحريري وغيره، مثل الصحافي اللبناني الليبرالي «الشيعي» لقمان سليم، وغزو بيروت وجبل لبنان، وتدريب وإسناد الحوثي في اليمن، و«حزب الله» الحجاز، بل والعلاقات مع قيادات تنظيم القاعدة (أسامة بن لادن مع عماد مغنيّة مثالاً) ومنع قيام قرار لبناني سيادي، كل هذا - وغير هذا - هو من مظاهر زرع الفتنة وغرس الشّقاق الكبير.

انتهى وقت الكلام والخطب في لبنان، والمعركة الكُبرى اليوم، أمام الدولة اللبنانية، في فرض سيادتها، وتنفيذ قرارها في حصرية السلاح بيد الدولة، والباقي ليس إلا تفاصيل ورغوة كلامية.