الجميع يحذر من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، ويندّد بذلك، ويدين تصريحات نتنياهو، وأعضاء حكومته المتطرفة، لكن السؤال هنا هو ما طرحته على دبلوماسي عربي: «ألا ترى أن الاجتياح بدأ فعلاً؟»، فقال لي: «بل يوشك على الانتهاء!».

إسرائيل لم تتوقف لحظة عن تدمير غزة، ومنذ أن قامت «حماس» ومَن معها بعملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) منذ عامين، وكل مرحلة قام بها نتنياهو باستهداف غزة كانت تحت مبرر مختلف، وخطة إعلامية سياسية مختلفة، تصريحات مختلفة، وحرب مستمرة.

ذريعة نتنياهو المعلنة هي ذريعة «حماس» نفسها، أي عقدة الرهائن، أو الأسرى، والواضح أن نتنياهو لا يكترث بالرهائن، بينما ليس لدى «حماس» إلا هذه الورقة، التي استخدمتها حتى قبل أيام من خلال فيديوهات لأسرى إسرائيليين بغزة.

نتنياهو يرى أن «حماس» التي سمّنها واستغلها لترسيخ الانقسام الفلسطيني، وتشتيت كل جهود التوصل إلى الدولة الفلسطينية، قد ارتكبت الخطيئة الكبرى من خلال عملية السابع من أكتوبر، ويرى أن هذه فرصة ليقول التاريخ إنه مثلما استغل «حماس» فهو الذي أنهاها.

بينما «حماس» بلا خطة سياسية، وبلا مخارج واضحة، وحتى اللحظة يبدو أنها في مهمة انتحارية، والدليل بعض التصريحات التي تشير إلى أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون معها في أرض المعركة لحظة الاجتياح البري.

وهذه التصريحات تعني أننا أمام مشهد انتحاري، والسبب بسيط، حيث إن مثل هذه التصريحات لا تضع ضغوطاً على نتنياهو، بل العكس، حيث ترفع عنه الضغط الداخلي، وتبرر له دولياً. ولذلك قال الرئيس ترمب إن على «حماس» تسليم الأحياء من الرهائن دفعة واحدة، لكي تتوقف الحرب.

وهذا يلغي كل الأفكار عن خطوات لتبادل أسرى ورهائن على دفعات، وبهذا دعم أميركي لنتنياهو، بينما لا أحد يتحدث عن «حماس». ودولياً الجميع يتحدث عن وقف الحرب، وعدم إعطاء «حماس» فرصة أخرى لحكم غزة.

بينما نتنياهو يواصل «اجتياح» غزة عملياً، ويرفض فكرة عودة السلطة لها، ويلوح بضم الضفة الغربية ليكون التفاوض على ما بعد السلطة، وليس التعامل معها. ولذلك أقول إن الاجتياح بدأ، والمتبقي هو الإجهاز على غزة بالتهجير، وبطرق مختلفة، وليس منها التهجير الطوعي، لأن واقع الحال على الأرض يرسخ فكرة أن غزة الآن غير قابلة للحياة.

وعليه، فنتنياهو يعرف جيداً ما يريده، وهدفه أكبر من البقاء بالحكم، أو استعادة الأسرى، أو تدمير «حماس»، حيث يريد صياغة قواعد جديدة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولشكل المكون الفلسطيني السياسي بعد هذه الحرب.

كما يريد إعادة تشكيل المنطقة، ويكفي عرضه المساعدة بنزع سلاح «حزب الله»، الذي يواصل التخبط أيضاً على أمل إبقاء المعادلة نفسها في لبنان، وعين نتنياهو على إيران عسكرياً. ورغم وضوح كل ذلك، لا تعرف «حماس» ما تريده باستثناء الرغبة في حكم غزة، وليست لديها أوراق إلا ورقة الأسرى.

كما أن «حماس» عاجزة عن بناء جسور تواصل مع السلطة التي تواجه خطراً حقيقياً، وباتت ضحية «حماس»، بينما يفترض أنها كانت المنقذ.

صورة قاتمة، لكنها تقول إن الاجتياح الإسرائيلي يشارف على الانتهاء، وليس البداية.