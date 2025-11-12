استقالة تِمْ ديفي وديبورا تورنيس من موقع كل منهما على قمة هرم المسؤوليات في «بي بي سي»؛ الأول من منصب المدير العام للهيئة، وديبورا بوصفها الرئيسة التنفيذية للأخبار، ليست أولى أزمات «العمة»، أو «الخالة»، كما يحب الإنجليز خصوصاً، وأغلب البريطانيين عموماً، تسمية إحدى أقدم هيئات الإذاعة والتلفزيون العالمية، العجوز سِناً، ذات الروح المتجددة الشباب دائماً، والأكثر إثارة للجدل بين إذاعات كوكب الأرض، داخل بريطانيا وخارجها. الأرجحُ، كذلك، أن أزمة الاستقالتين، نهاية الأسبوع الماضي، لن تكون آخر أزماتها. ذلك أن العنوان العريض لما حدث مرتبط أساساً باستقلاليتها، وبما يوجه لها البعض من اتهامات الإخلال بشروط الحياد التام، ومعايير المِهنية غير المنحازة لأي طرف من أطراف الأحداث الكبرى التي تغطيها، كما حصل في حدث انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.

في انتخابات ذلك العام، كما بات معروفاً، رفض الرئيس دونالد ترمب النتائج، وأصر يومذاك على أن نوعاً من التزوير قد حصل للحيلولة دون فوزه بولاية ثانية، ولغرض أن يصل جو بايدن إلى البيت الأبيض. من جهتها، أقدمت «بي بي سي» على إجراء تحقيق ميداني حول الموضوع ذاته، ثم بثت قبل أسبوعين من انتخابات عام 2024، حلقة من برنامج «بانوراما» التوثيقي، تحمل العنوان التالي: «ترمب... فرصة ثانية؟»؛ يظهر فيها الرئيس ترمب مخاطباً أنصاره بلغة تحريض لهم على اقتحام مبنى «الكابيتول»، مقر أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في مطلع عام 2021، قبل تسلم بايدن الرئاسة، ومكرراً القول «سوف نقاتل»، مرات عدة. الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «ديلي تلغراف»، ذات التوجه اليميني، تقريراً أشار إلى وثائق متداولة داخل «بي بي سي» تقر بنوع من التلاعب حصل في تضمين برنامج «بانوراما» مقاطع مُجتزأة من خُطب سابقة للرئيس ترمب، الأمر الذي أثار زوابع الجدل، ثم أدى إلى استقالة تِم ديفي وديبورا تورنيس. سوف يوثق التاريخ أن حماقة كهذه لن تنمحي من سجل «بي بي سي» بسهولة.

إنما، يجب موضوعياً التذكير بحقيقة أن اتهام «بي بي سي» بالانحياز إلى جانب طرف ضد آخر، خصوصاً في متابعة أخبار الحروب، وفي تغطية الأحداث الكبرى، ليس جديداً، مثلما أنه ليس دقيقاً في الآن ذاته، وكثيراً ما افتقر إلى أدلة تعزز حُجج مَن يُروِّج له. برنامج «بانوراما» نفسه تعرض لمثل هذه الاتهامات في مناسبات عدة من قبل، عندما كشف أسرار بعض القضايا الخطيرة. ضمن هذا السياق، يقفز من صندوق ذاكرتي الآن ما حدثني به الراحلان، نديم ناصر، الصوت الإذاعي الرائع، وحرمه المذيعة مديحة مدفعي، عما واجههما، إلى جانب زملاء وزميلات كبار لهما في القسم العربي لإذاعة «بي بي سي»، إبان العدوان الثلاثي على مصر في حرب 1956، من اتهامات تعاطف مع الجانب العربي، وانحياز ضد إسرائيل، عند قراءة الأخبار. اتهام مشابه واجهه أيضاً عدد من مذيعي القسم ذاته خلال احتلال صدام حسين للكويت، والحرب التي أخرجته منها. تلك هي أزمة «بي بي سي» الدائمة، والتي ليس من حل لها؛ إرضاء الجميع، وذلك هو المستحيل تماماً.