هل يمكن لقائد تنظيم مسلح أن يترأس دولة بعدما كان يوصف بـ«الإرهابي»، وخاض معاركَ سقط فيها قتلى في داخل بلاده وخارجها، وصدرت ضده مذكرات اعتقال، ورُصدت لذلك مكافآت مالية؟ طُرح هذا السؤال بعدما تولى أحمد الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية. هناك من يصر إلى اليوم على مناداة رئيس سوريا الانتقالي باسمه الحركي «أبو محمد الجولاني»، الذي كان يحمله قبل أن يعود إلى اسمه المدني أحمد الشرع. الماضي - والحاضر أيضاً - يقدم لنا زعامات عبرت المسارب ذاتها التي مرَّ بها الرئيس السوري أحمد الشرع. من بين أبرز هؤلاء رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي. هاجر من بلاده وهو طفل صغير إلى أوغندا، هروباً من القمع الذي تعرضت له قبيلته التوتسي. ترعرع في أوغندا، وتعلم في مدارسها. انضم إلى الجيش الأوغندي، وقاتل مع حركة يوري موسيفيني ضد الرئيس عيدي أمين. أسس مع رفاقه من قبيلة التوتسي الروانديين اللاجئين في أوغندا «الجبهة الرواندية» لخوض حرب ضد نظام الرئيس جافينال هباريمانا. في سنة 1994 شنَّ الهوتو حملة إبادة ضد قبيلة التوتسي بتهمة أنهم وراء إسقاط طائرة الرئيس. هاجمت «الجبهة الرواندية» العاصمة، وهزمت جيش النظام، وتوقفت حملة الإبادة التي أودت بحياة 800 ألف شخص.

وصفته كل من فرنسا وبلجيكا بـ«الإرهابي». في سنة 2000 انتخب البرلمان بول كاغامي رئيساً للبلاد. رُفعت ضده قضية أمام المحاكم الرواندية، ووُجهت له تهمة التخطيط لقتل رئيس الجمهورية السابق، جافينال هباريمانا، وبرّأته المحكمة من التهمة، وأكدت أن عصابة من الهوتو كانت وراء إسقاط طائرة الرئيس السابق، لعرقلة عملية التفاهم السلمي بين الأطراف المتصارعة. من رواندا بول كاغامي إلى سوريا أحمد الشرع.

أحمد الشرع وُلد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1982 في مدينة الرياض السعودية، لعائلة سورية مسلمة تتحدر من هضبة الجولان. والده حسين الشرع كاتب ومفكر سوري معروف.

أحمد الشرع التحق بتنظيم «القاعدة» في العراق، وشارك في مقاومة القوات الأميركية، اعتقلته القوات الأميركية في العراق لمدة ثلاث سنوات. بعد اندلاع الثورة السورية سنة 2011 ضد نظام بشار الأسد، عاد أحمد الشرع إلى سوريا، وأسس «جبهة النصرة»، وشارك في ثورة الشعب السوري ضد النظام الديكتاتوري. سيطر على مدينة إدلب، واندمج مع القوى الثائرة، وشارك في تأسيس «هيئة تحرير الشام». وضعت وزارة الخارجية الأميركية الشرع على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة مالية بعشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليه.

في سنة 2024 قاد هجوماً كاسحاً على قوات بشار الأسد، ونجح في إسقاطه وهروبه إلى روسيا. في يناير (كانون الثاني) 2025 عُين رئيساً للجمهورية العربية السورية.

هذه مشتركات تأسيسية عامة بين القائدين بول كاغامي في رواندا التي تقع في منطقة البحيرات الأفريقية، وبين أحمد الشرع في سوريا العربية التي تقع في آسيا على البحر الأبيض المتوسط. مسافة طويلة بين البلدين، واختلافات في التكوين الاجتماعي، وحتى الجغرافي. المشترك بين البلدين كان حجم الظلم والإبادة التي تعرض لها شعباهما. في رواندا قُتل 800 ألف شخص في حرب أهلية عرقية رهيبة، وفرَّ مئات الآلاف من النساء والأطفال إلى البلدان المجاورة، وعانى من بقي في البلاد ولم يتمكن من الهروب، من الفقر والمرض والرعب. في سوريا قتل نظام الأسدين بشار ووالده حافظ مئات الآلاف من المدنيين؛ من مذبحة حماة التي قام بها الأب حافظ، إلى الإبادة الجماعية التي نفذها الابن بشار بعد تفجّر ثورة الشعب السوري ضد العنف الديكتاتوري.

الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي اعتبره البعض إرهابياً، هو من جعل دولة رواندا نموذجاً أفريقياً للسلم الاجتماعي والاستقرار والأمن والتقدم. بدأ كاغامي بتكريس المصالحة الاجتماعية، من خلال دستور جديد يجرم العرقية، ويمنع استعمال الأسماء والألقاب القبلية، ويؤكد على المساواة المطلقة بين جميع أفراد الشعب. وضع برنامجاً متحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تشمل جميع مناطق البلد، وشهدت البلاد قفزة تنموية هائلة. تضاعف دخل الفرد ثلاثين مرة في سنوات قليلة، وحققت البلاد نسبة تنمية وصلت إلى 9 في المائة، ونهض التعليم والخدمات الصحية. في رواندا اليوم يُمنع استعمال البلاستيك منعاً باتاً. الأحزاب تعمل بحرية في داخل البرلمان وخارجه. الرئيس يلتقي دورياً بقادتها، ويناقش معهم كل القضايا التي تهم المواطنين.

سنة 2009 زرت رواندا. بينما أنا أتناول وجبة الفطور في العاصمة كيغالي وبيدي مسبحة، تقدم نحوي رجل ستيني ومدَّ يده مصافحاً، وسألني: هل السيد مسلم؟ قلتُ: نعم. ودعوته إلى الجلوس. قال: لي طلب منك، هل ممكن أن تهدي إليّ المسبحة؟ أجبته مبتسماً: بكل سرور. قال: في العهد السابق كنا نحن المسلمين نخاف من إبراز هويتنا الدينية، واليوم بحمد الله لنا كل الحرية. وأضاف: أنا من الهوتو، والتوتسي قتلوا كل عائلتي. أنا الآن متزوج من سيدة منهم، ولي أطفال.

نظيره السوري الرئيس أحمد الشرع، برغم الانهيار شبه الكامل الذي حلَّ بالبلاد، والتنوع الاجتماعي، وانتشار السلاح، وبقايا النظام المنهار... باشر في تأسيس الدولة الجديدة ومأسستها، ونجح في إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي، ورفع العقوبات الدولية، وباشر في ترتيب عودة الملايين من المهاجرين. النضال السياسي والمسلح معمل يصنع القادة الحكماء، القادرين على تأسيس دول موحدة ومتقدمة بعد انهيارها. صفة «الإرهاب» يطلقها الأعداء على من يهب حياته لإنقاذ وطنه، بقوة الإرادة وحكمة القيادة. هذه قصة دولتين ورئيسين.