يسهل القول في كل المراحل إن لبنان يمر بأخطر مراحله. ولا يكون في ذلك مبالغة، أو تكرار. والسبب ليس التهديد الإسرائيلي المعبّر عنه بكل الأصوات، بل الخلاف اللبناني حول هذا الخطر. فريق يريد تجريد إسرائيل من ذرائع إعلان الحرب بتسليم سلاح «حزب الله» إلى الدولة، وآخر يكرر أن السلاح هو وطنه، ودولته.

بين الموقفين يعيش لبنان الدولة، والوطن، والشعب، ليس في أخطر المراحل، إنما في أكثرها سوءاً، ورداءة، وهشاشة. في هذه اللوحة من الحافات المصطفة على طريق الانفجار الموعود فاجأ القصر الجمهوري الخارج والداخل بقرار تسمية دبلوماسي مدني لمفاوضات تجنب الحرب. المفاجأة الأخرى كانت الدبلوماسي نفسه: السفير السابق لدى واشنطن، سيمون كرم.

معروف عن الرجل أنه من بيت سياسي سيادي لا يتزحزح في تفسيرين: الكرامة، والقانون. وهو أيضاً محامٍ من عائلة عرفت بأرقى القضاة، خصوصاً خاله جان عزيز. عندما احتل الإسرائيليون منطقة جزين جاء ضابط منهم لمقابلة جان عزيز الجالس على شرفة منزله (الآن منزل ابن شقيقته). تحدث الضابط بالعربية. وقال: «هل من الممكن أن أكلمك في الداخل على حدة؟». أجابه الرجل الهادئ «تفضل». وما أن هم الضابط بالدخول حتى استوقفه قائلاً: «حرمات المنازل عندنا تقتضي أن تترك مسدسك على العتبة خارجاً».

في اليوم التالي امتلأت صحف إسرائيل بعناوين «الشجاع الذي أخاف مسدساتنا». وفي موقف أكثر شهرة في السياسة اللبنانية كان جان عزيز المرشح الرئاسي الأوفر حظاً. وكان القرار يومها عند سوريا. فأرسلت إليه دمشق موفداً يبلغه الخيار، ولكن مع التمني بأن يدلي بتصريح «صغير» يؤكد فيه تميز العلاقات مع سوريا. وكان جوابه الاعتذار: مثل هذا التصريح أدلي به بعد الرئاسة، أما قبلها فسوف يقرأه الجميع على أنه استزلام.

في عمله السياسي سار سيمون كرم على هذه الخطى. وخسر الكثير من المناصب لكي لا يتنازل قيد أنملة عن حق، أو كرامة. ولا شك في أن اختياره لهذه المهمة بالغة الدقة هي أبرز قرارات الرئيس جوزيف عون في العام الأول من رئاسته. وقد واجه خلال هذه الفترة معوقات كثيرة، أكثرها دقة الخلاف مع الطائفة الشيعية حول مفهومها للمقاومة. وسوف تكون هذه النقطة هي الأصعب الآن في مهمة كرم التفاوضية.