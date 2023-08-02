لندن: اتفق مانشستر سيتي الإنكليزي مع لايبزيغ الألماني على دفع 90 مليون يورو (نحو 98 مليون دولار) لضمّ المدافع الكرواتي الدولي يوشكو غفارديول، بحسب ما ذكرت شبكتا "سكاي" و"بي بي سي" الأربعاء.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، 87 مباراة مع النادي الألماني منذ انتقاله إليه من دينامو زغرب في العام 2021، وكان ضمن التشكيلة الكرواتية التي حققت المركز الثالث في مونديال قطر 2022.

ومن المرتقب أن يتوجّه اللاعب الأعسر والمصنف كأحد أفضل المدافعين في أوروبا، إلى إنكلترا للخضوع لفحص طبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

غير أن هذه الصفقة التي لا تشمل أي إضافات، لن تجعل من غفارديول المدافع الأغلى في العالم، بدلاً من الإنكليزي هاري ماغواير الذي كلف مانشستر يونايتد 83 مليون يورو في العام 2019.