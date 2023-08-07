اونترهاخينغ (ألمانيا): تفوّق بايرن ميونيخ على موناكو 4-2 الإثنين في أونترهاخينغ (ضواحي ميونيخ) في لقاء ودي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد في كل من ألمانيا وفرنسا والذي يفتتحه الفريقان في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ويبدأ بايرن ميونيخ ومدربه توماس توخل الموسم الجديد السبت ضد لايبزيغ على ملعب "أليانز أرينا" في مباراة الكأس السوبر الألمانية، فيما يحل موناكو ضيفاً الأحد على كليرمون في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأمام أكثر من 10 آلاف متفرج، هيمن بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة على المباراة لكن موناكو كان البادئ بالتسجيل عبر الياباني تاكومي مينامينو (29)، قبل أن يرد العملاق البافاري سريعاً عبر لاعبه الجديد النمسوي كونراد لايمر (32).

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً 3-1 بعدما أضاف هدفين في الدقيقة 42 عبر جمال موسيالا والوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها سيرج غنابري.

وعاد موناكو الى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل ركلة جزاء نفذها قائده وسام بن يدر (62)، لكن لوروا سانيه أعاد الفارق الى هدفين في الدقيقة 68 بعد تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان.