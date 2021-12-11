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ثلاث سنوات من العمل مع عشرين عالمًا واختصاصيًا رفيعي المستوى يقولون في كتاب: "هنا تنكشف البراهين الحديثة على وجود الله".

إيلاف من بيروت: لما يقرب من أربعة قرون، من كوبرنيكوس إلى فرويد مرورا بجاليليو وداروين، تراكمت الاكتشافات العلمية بطريقة مذهلة، ما أعطى الانطباع بأن من الممكن شرح الكون من دون الحاجة إلى اللجوء إلى إله خالق.

وهكذا، في مطلع القرن العشرين، انتصرت المادية فكريا. بشكل غير متوقع كما كان مفاجئًا، تأرجح البندول العلمي في الاتجاه الآخر بقوة لا تصدق. اتبعت اكتشافات النسبية، وميكانيكا الكم، وتوسع الكون، وموته الحراري، والانفجار العظيم، والضبط الدقيق للكون أو تعقيد الكائنات الحية، فأتت هذه المعرفة الجديدة لتنشيط اليقينات الراسخة في الروح الجماعية للقرن العشرين، إلى الحد الذي يمكننا فيه اليوم أن نقول إن المادية، التي لم تكن أبدًا مجرد اعتقاد مثل أي اعتقاد آخر، في طريقها إلى أن تصبح غير عقلانية.

بلغة في متناول الجميع، يتتبع مؤلفا كتاب "الله: العلم والبراهين" Dieu: la Science, Les Preuves (532 صفحة، منشورات غي تريدانيال، 39 دولارًا) بشكل رائع تاريخ هذه التطورات ويقدمون بانوراما صارمة للأدلة الجديدة على وجود الله.

مع بزوغ فجر القرن العشرين، بدا أن الإيمان بإله خالق يتعارض مع العلم. اليوم ، أليس العكس صحيحاً؟ إنها دعوة للتأمل والنقاش، وهو سؤال عمره ألف عام يتعارض على ما يبدو مع العلم والإيمان: هل يوجد إله خالق؟ خلافا للأفكار الواردة في كتاب ميشال إيف بولور و اوليفييه بوناسيس، تسعى العلوم والبراهين لإثبات هذا الوجود.

يعتمد هذا الكتاب المقسم إلى 24 فصلاً مستقلاً، على أحدث التطورات العلمية. يقول المؤلفان: " كل ما نوضحه من وجهة نظر العلم يعرفه المتخصصون بالفعل، لكن كل منهم في مجاله. أردنا كتابة كتاب موجز لعامة الناس يوضح كل شيء".

يكشف الكتاب عن الأسباب المنطقية للإيمان بالله: " كلما استفسرت، وجدت أسبابًا جدية للاعتقاد"، كما يقول مؤسس موقع الأخبار المسيحي Aleteia ومركز مريم الناصرية الدولي في إسرائيل. كانت بداية عملية طويلة لاختيار الموضوعات التي سيتم تناولها، والقراءات والمقابلات، مع البحث العقلاني. يقول بوناسيس: "اعتقدنا أننا سنكرس عامًا لهذا المشروع، لكن تطلب المشروع أكثر من ثلاثة أعوام، وأصبحت مسألة وجود الله مثيرة للاهتمام لأنها لم تعد غير قابلة للنقاش".

يخبر المؤلفان كيف يمكن الاكتشافات العلمية، التي طالما تعارضت مع الإيمان، أن تتماشى مع وجود الله في العديد من مجالات المعرفة. وهكذا فإن مسألة أصل الكون، أو الانتقال من الخامل إلى الحياة، والتعقيد الهائل للشفرة الجينية والتعديل البيولوجي الدقيق للغاية الضروري لتكوين البروتينات والريبوزومات والأحماض الأمينية، تصير مسائل مفهومة، ومردودة إلى الصدفة.

واستشهد المؤلفان بعالم الوراثة الفرنسي دانيال كوهين الذي ندين له بأول خريطة جينية بشرية، وهو انتقل من ملحد إلى لا أدري في مواجهة الجينوم.