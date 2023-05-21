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إيلاف من بيروت: لمن لم يقرأ كتاب "اقتصاد قابل للأكل: اقتصادي جائع يشرح العالم" (Edible Economics: A Hungry Economist Explains the World) للكاتب ها-جون تشانغ، فهذا كتاب مثير يتبع نهجًا فريدًا لشرح المفاهيم الاقتصادية المعقدة من خلال عدسة الطعام. تشانغ اقتصادي وكاتب معروف يتمتع بموهبة في جعل عالم الاقتصاد الذي يبدو مربكًا متاحًا وممتعًا للقراء جميعًا.

الكتاب في 10 فصول، يركز كل منها على جانب مختلف من الاقتصاد وعلاقته بالطعام. من تاريخ إنتاج الطعام والتجارة إلى دور الحكومة في تشكيل سياسات الغذاء، يغطي تشانغ مجموعة واسعة من الموضوعات المفيدة والمثيرة للتفكير. يستخدم الكاتب المأكولات في استعارات تخدم في شرح المفاهيم الاقتصادية، ليس لجعل الموضوع أكثر قربًا للقارئ فحسب، بل أيضًا لمساعدة على تفكيك الأفكار المعقدة إلى "قطع سهلة الهضم".

واحدة من أكثر الجوانب إقناعًا في الكتاب هي قدرة تشانغ على تمزيق الخلفية التاريخية والنظرية الاقتصادية والأمثلة الحقيقية لإنشاء سرد شامل وجذاب. يبدأ بتاريخ قصير لإنتاج الطعام، يتتبع تطوره من الزراعة البسيطة إلى النظام الصناعي الحديث. يجعل هذا النظرة العامة التاريخية مسرح عمليات بقية الكتاب، حيث يتعمق تشانغ في القوى الاقتصادية المختلفة التي شكلت علاقتنا بالطعام عبر الزمن.

في الفصول التالية، يستكشف تشانغ موضوعات مثل دور الأسواق في تحديد أسعار الطعام، وتأثير العولمة في إنتاج الطعام وتوزيعه، وتأثير سياسات الحكومة على أمن الغذاء والصحة العامة. في كامل الكتاب، يعتمد الكاتب على أمثلة يستمدها من جميع أنحاء العالم لتوضيح نقاطه، ما يجعله صاح منظور عالمي في الموضوع.

أحد أكثر الفصول إثارة للاهتمام يحمل عنوان "اقتصاد الذوق"، حيث ينظر تشانغ إلى العوامل التي تؤثر على تفضيلاتنا الغذائية وكيف تشكل هذه التفضيلات بدورها صناعة الطعام. يغوص المؤلف في دور الإعلان والتسويق في تشكيل تفضيلات المستهلكين، إضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية على اختياراتنا الغذائية. يوفر هذا الفصل نظرة مثيرة للاهتمام على تقاطع الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع في مجال الطعام.

فصل آخر مميز هو "سياسة الغذاء"، الذي يتعمق في دور الحكومة في تشكيل سياسات الغذاء وتأثير هذه السياسات في الصحة العامة وأمن الغذاء. يناقش تشانغ الطرق المختلفة التي يمكن الحكومات التدخل عبرها في نظام الغذاء، من تنظيم سلامة الغذاء وجودته إلى توفير الدعم المالي للمزارعين والمستهلكين. يفحص المؤلف أيضًا المخاطر المحتملة لتدخل الحكومة، مثل خطر خلق تشوهات في السوق أو تفاقم تفاوتات الحالة القائمة.

يحافظ تشانغ على منظور متوازن ومتفاوت ليشرف على المسائل المختلفة التي يناقشها. في حين يعترف بالفوائد المحتملة للأسواق الحرة والعولمة في تعزيز الكفاءة والابتكار في نظام الغذاء، فإنه يسلط الضوء أيضًا على العواقب المحتملة لهذه القوى، مثل خطر التدهور البيئي وتواصل العدالة. يجعل هذا النهج المتوازن القراء ينظرون إلى التعقيدات والتنازلات المشاركة في عالم اقتصاد الطعام.

إضافة إلى محتواه التعليمي، يتمتع كتاب "اقتصاد قابل للأكل" بأسلوب جذاب قريب من ذهن القارئ. يساعد استخدام الكاتب الفكاهة والحكايات القريبة من الواقع على شد اهتمام القارئ، بينما تجعل شروحاته الواضحة للمفاهيم المعقدة الموضوع سهل الفهم.