قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: تتميز الأزياء التي يعتمدها الملك تشارلز الثالث بأسلوب فريد أكسبه لقب صاحب أفضل إطلالات في العالم، فهو عكس والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، لا ينوّع في ألوان الملابس التي يختارها.

ويتولى أفضل المصممين البريطانيين تصميم ملابس الملك تشارلز الذي يظهر بأناقة مطلقة، مستخدمين أجود الأقمشة، فيما ينتعل الملك أحذية من تصميم أبرز صانعي الأحذية في المملكة المتحدة. وتختلف الأزياء التي يرتديها العاهل البريطاني الجديد بحسب كل مناسبة، فمن بين الملابس التي يعتمدها مثلاً بزة بثلاث قطع.

وأُسند إلى فريق كبير من المساعدين في القصر مهمة اختيار ملابس الملك، أحياناً لمرات عدة في اليوم الواحد. وتذكر سيرة ذاتية نُشرت حديثاً إلى أنّ أحد أعضاء هذا الفريق مسؤول حتى عن ربط أحذيته.

وسنة 2009، أعطته مجلة "إسكواير" لقب صاحب أفضل إطلالات في العالم، إلا أن ردة فعل الملك أتت ممازحة قائلاً إنّ هذا التصنيف اعتمدته المجلة لتزيد نسبة مبيعاتها.

وفي إحدى الحفلات ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن عام 2012، وصف أسلوبه في الأزياء بأنه "من زمن غابر"، ما جعله يتحول "من الرجل الأكثر أناقة إلى الرجل ذي الإطلالات الأسوأ (...)".

لكنّه أشار من ناحية أخرى إلى أنّه "يولي اهتماماً بتفاصيل إطلالاته وتنسيق الألوان فيها".

وبعدما كان أسلوبه لا يتماشى مع الموضة، أصبح تشارلز يعتمد أزياء تتميز بمجاراتها كل العصور.