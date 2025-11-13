على مدار الأسبوع الماضي، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، مركّزة بشكل خاص على مداهمة المنازل، مصادرة الأسلحة، وملاحقة المطلوبين. هذه العمليات المكثّفة التي باتت شبه يومية تعكس مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تزداد حدّتها واتساع رقعتها الجغرافية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية على حد سواء.

وتشير مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تفتيش موسّعة تشمل نصب الحواجز العسكرية، اقتحام المناطق في ساعات الفجر الأولى، وإجراء اعتقالات تطال شبانًا وفتية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات شخصية بحجة أنها تُستخدم في "أنشطة محظورة". وترافق هذه الممارسات حالة من التوتر والخوف بين السكان، إذ تشهد العديد من المناطق مواجهات واشتباكات تعقب عمليات الاقتحام.

اللافت خلال الفترة الأخيرة هو الربط المتزايد بين هذه العمليات وبين التداعيات التي أعقبت صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. فبحسب تقارير حقوقية وشهادات محامين، يواجه المعتقلون الجدد أحكامًا قضائية أشدّ قسوة من المعتاد، في ظل انعدام أي فرص حقيقية للإفراج المبكر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا. وتؤكد عائلات الأسرى أنّ الاحتلال بات يستخدم الأحكام العالية كأداة ردعية، مع توجّه واضح لتشديد المعايير القانونية ورفض أي طلبات تخفيف أو مراجعة.

هذا النهج المتصاعد في ملاحقة المطلوبين وتشديد الأحكام يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة والقمع، في وقت يشهد فيه الشارع الفلسطيني حالة من الاحتقان المتزايد. كما يثير مخاوف المنظمات الحقوقية من أنّ هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا واضحًا لمعايير العدالة، وتشكّل عقابًا جماعيًا يضاعف معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وفي ظل غياب أي آفاق سياسية أو حلول جذرية، يبدو أنّ الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر حساسية، مع استمرار العمليات وازدياد الضغط على المعتقلين. وبينما تظل جهود التهدئة غائبة، تستمر المعاناة اليومية للسكان، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة واقع أمني وسياسي يزداد تعقيدًا يوماً بعد يوم.