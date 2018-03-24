علبتان من المشروبات الغازية ...إليكم الخطر !

إيلاف: توصل باحثون أميركيون إلى أن الأشخاص الذين يشربون علبتي مشروبات غازية في اليوم يتضاعف لديهم خطر الوفاة نتيجة الإصابة بأمراض القلب. ومع هذا، فلم يكتشف الباحثون أن هناك علاقة بين خطر الوفاة وبين تناول نوعية الأطعمة السكرية.



وأوضح الباحثون أنهم وجدوا في دراستهم أن المشروبات السكرية تغمر الجسم بالسكر، بينما في حالة الأطعمة، فإن إفراز السكر يتم إبطائه بواسطة الدهون والبروتينات.

وتعد تلك الدراسة التي أجريت في جامعة ايموري الأميركية هي أحدث الدراسات التي توضح المخاطر الصحية الكبرى للمشروبات المحلاة بالسكر مع استمرار انخفاض مبيعات المشروبات الغازية. وسبق لدراسات أخرى أجريت من قبل أن توصلت لوجود علاقة بين السكر المضاف والبدانة والعديد من الأمراض المزمنة، لكن دراسات قليلة هي التي نوهت لاحتمال وجود علاقة بين تزايد تناول السكر والوفاة.

وأوردت بهذا الخصوص صحيفة الدايلي ميل البريطانية عن جين ويلش، الأستاذ المساعد بجامعة ايموري، قولها "حاولنا جاهدين في تلك الدراسة أن نستكشف حقيقة العلاقة بين تناول السكر المضاف وخطر الوفاة الناجمة عن حدوث مشكلة بالقلب".

وتوصل الباحثون بقيادة دكتور ويلش لتلك النتائج بعد تحليلهم بيانات 17930 فردا بالغا من البيض والسود تزداد أعمارهم عن 45 عاما وإخضاعهم للمتابعة مدة 6 أعوام.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5528087/Two-sodas-day-DOUBLE-risk-heart-disease-study-finds.html



