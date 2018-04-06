توصلت دراسة علمية إلى أن ثلاثة أرباع أمراض الرئة يمكن ربطها بشيء تعرض له الشخص في سنوات الطفولة.

وفي الوقت الذي يظل فيه التدخين أحد أهم اسباب الأمراض الرئوية، خلصت دراسة استرالية إلى أن هناك صلة بين أمراض يصاب بها الأشخاص في فترة الطفولة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئة والأكزيما والتعرض لدخان السجائر وبين الأمراض الرئوية عند البالغين.

وتوصلت دراسة أخرى نشرت في دورية لانسيت للأمراض الرئوية إلى أنه قد تكون هناك إمكانية لتجنيب الأشخاص أخطار تلك الأمراض عن طريق وقايتهم في سن الطفولة.

وكشفت الدراستان طريقة تغير عمل الرئة على مر السنين وكيفية إصابة الشخص المعني بأمراض في مرحلة لاحقة من حياته.

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ويرى القائمون على الدراستين أن هذه المعلومات عوامل مهمة في التنبؤ بأمراض الرئة أو الوقاية منها أو علاجها.

وبعد فحص عينات مختلفة من الأشخاص والتوصل إلى استنتاجات، أوصى الباحثون الآباء بتقليل التدخين وتقوية المناعة لدى الأطفال وتجنبهم التدخين لاحقا، في سبيل الإبقاء على رئتيهم في وضع أفضل وتقوية مناعتهم ضد الأمراض الرئوية.

وقالت البروفيسورة شيمالي دارماج من فريق الباحثين إن الأمراض الرئوية ستكون ثالث أكبر اسباب الوفاة في العالم بحلول عام 2030 ومن المهم التعرف على الأسباب الرئيسية للإصابة بها.

وتوصلت إحدى الدراستين إلى أن التدخل من أجل تقليل احتمال نمو الرئة في مرحلة الطفولة المبكرة قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الرئوية.