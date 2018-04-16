باربرا بوش تحتضر

تدهورت الحالة الصحية لزوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب في الساعات القليلة الماضية، حيث لم يعد بإمكان الأطباء تقديم أي علاج لها باستثناء مسكنات الألم.

ووفقًا للتقاريرالإعلامية، فإن باربرا بوش 92 عامًا تعاني من انسداد رئوي مزمن وفشل القلب الاحتقاني، وقد كفت عن العلاج، وهي محاطة الآن بعائلتها ومحبيها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جورج بوش الأب من هيوستون أن السيدة الأميركية الأولى سابقا، وهي أيضًا والدة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش "ستركز بدلا من ذلك (تلقي العلاج) على تلقي رعاية لتخفيف الآلام".

وأضاف: البيان "إنها محاطة بأسرة تعشقها وهي ممتنة لرسائل الود الكثيرة وبخاصة الدعاء الذي يصلها".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم باربرا في تصريح نشر عبر موقع "ABC News"، انه "تبعاً للظروف الصحية التي تمر بها مؤخراً السيدة الأولى، وبعد العديد من الاستشارات من قبل طاقم كامل من الأطباء، قررت باربرا بوش إيقاف علاجها ونقلها إلى منزلها للراحة، والكثير مما يعرفونها يعرفون مدى قوتها في مواجهة المرض طوال السنوات الماضية، وشكراً لكل من قام بالسؤال والصلاة للسيدة الأولى".

وباربرا متزوجة من بوش الأب منذ 73 عامًا، وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى بداية 1993.

في البيت الأبيض

بوش باربرا يوم زفافهما

تدهورت الحالة الصحية لبوش وزوجته في الاعوام الاخيرة

باربرا وبوش



