إنطلاق الدورة السادسة للورش الدولي للنحت بأصيلة

أصيلة: انطلقت في مدينة أصيلة (شمال المغرب)، الإثنين، فعاليات الدورة السادسة للورش الدولي للنحت الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة، بمشاركة فنانين عالميين يمثلون سبع دُول.

و ينظم هذا الورش الدولي، الذييستمر إلى غاية 5 مايو ، في إطارفعاليات الأنشطة الفنية الربيعية التيتنظمها مؤسسة منتدى أصيلةبمناسبة قرب انعقاد الدورة الأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي ما بين 29 يونيو و22 يوليو إذ تنظم بالموازاة مع ذلك ورشة "ربيعيات الفن" وورشة "موسوعة المادة" التي تؤطرها الفنانة المغربية امينة أكزناي.

وتتزامن هذه الأنشطة مع تخليد الأسرة الفنية الدولية لليوم العالمي للفن الذي يصادف 15 أبريل من كل سنة، إذ يشارك في هذا الورش الدولي الذي تشرف عليه الفنانة المغربية إكرام القباج، ستة نحاتين عالميين هم مارياغرازيا كولليني من إيطاليا و ماريولوبيز من البرتغال والإسباني ناندو ألفاريز والارجنتيني بابلو أوغوستوغاريلي والفرنسي أليكس لابيجوف وعمر طوسون من مصر.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إهداء أعمال النحت، التي ستنتج عن هذه الورش، إلى مدينة أصيلة.