الرباط: طالب محام مغربي بالدار البيضاء، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة المغربية، بفتح تحقيق في شريط فيديو انتشر اخيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يجمع بين فتاة و خليلها عبر تقنية البث المباشر يعود لمجموعة تطلق عليها إسم "GLADIATOR VIP".

وقال المحامي سعيد بوزرة، في رسالتة إلى رئيس النيابة العامة، تحت عنوان "بيوت الدعارة الإلكترونية"، نشرها السبت على صفحته في "فيسبوك"، أن "الصور المستخرحة من هذا الفيديو المباشر، تبيّن ممارسة صريحة للرذيلة بين المسماة "س" وخليلها، تحت أنظار المسمى "ب" و كل المشتركين بهذه المجموعة بــ"فيسبوك"،مما أثار سخطاً كبيراً وسط عموم مرتادي الفضاء الأزرق".

وأضاف بوزرة إنه "بالقدر الذي أثار الشريط هذا السخط، فقد كشف النقاب عن بيوت دعارة جديدة خارج الرقابة الأمنية والردع القانوني، بحيث تناسلت التعليقات على احتراف واعتياد مسيري مثل هذه المجموعات على تمرير طلبات في شكل هزلي يكون مضمنها إظهار بعض من المفاتن للأصدقاء في المجموعة، ثم يتطوّر لتحديد مواعيد للمشاهدة المباشرة لممارسة الرذيلة بين شباب وشابات، يتم تعميمها لكافة أعضاء المجموعة".

وذكر المحامي المغربي أن "مثل هذه السلوكات تعتبر من الوسائل الحديثة في إفساد الشباب و ضرب قيمهم الأخلاقية، و تُعتبر كذلك إخلالاً و خدشاً للحياء العام، مما يجعل مثل هذه المجموعات بيوتاً للدعارة الإلكترونية".

وطالب بوزرة رئيس النيابة العامة، بالتدخل العاجل في هذه القضية، لأنها تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي،حماية للسلوك العام داخل المجتمع".

جدير بالذكر أن الشريط الجنسي أثار موجة من الاستنكار في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إذ طالبوا بدورهم النيابة العامة بفتح تحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة.