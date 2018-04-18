مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في دوما السورية

دخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية إلى مدينة دوما السورية حيث وقع هجوما سوريا يشتبه بأنه كان كيمياويا، حسبما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

وكانت روسيا قد أعلنت أن المفتشين سيسمح لهم بالدخول إلى دوما يوم الأربعاء.

وكان الفريق قد وصل إلى سوريا السبت، لكنه منع من الوصول إلى دوما.

وتنفي سوريا وحليفتها روسيا أي مسؤولية لهما عن الهجوم، وتدعي روسيا أنه "مدبر".

ويقول نشطاء على الأرض في سوريا إن الهجوم أودى بحياة أكثر من 40 شخصا، وأصاب مئات آخرين كانوا يختبئون في مخابئ تحت الأرض في المدينة خوفا من القنابل.